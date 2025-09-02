Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Strážníky na místo přivolal okradený muž. Podle výpovědi mu zloděj vytrhl mobil z ruky při procházení kolem a pospíchal z místa pryč.
„Když jsem ho chytil, tak ho pustil,“ popsal dále. Mobil tak měl muž zpět u sebe. Mladého zloděje ale nechtěl nechat uniknout trestu za pokus o krádež.
„Díky okamžitému oznámení pracovníci městské policie obratem prozkoumali záběry z kamerového systému a instruovali hlídky,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
|
VIDEO: Spícímu muži zloději ukradli mobil, po pár minutách i peněženku
Zloděj se z místa nedostal daleko, pohyboval se stále nedaleko brněnského hlavního nádraží, kde se pokusil muže okrást.
Mladík nejdříve tvrdil, že o ničem neví, pak si ale „najednou“ vzpomněl. „Řval na mě,“ tvrdil strážníkům.
„A kvůli tomu, že na vás řval, jste mu vzal mobil?“ ptal se nevěřícně městský policista. Následně mu po jeho slovech, že přece nic nesebral, vysvětlil, že i pouhý pokus je trestný.
Jak se ukázalo, nebyla to jeho jediná krádež. „V minulosti už byl za ni odsouzený a aktuálně mu běžela zkušební doba podmíněného trestu,“ sdělil Ghanem. Tu tak porušil a s velkou pravděpodobností tedy skončí za mřížemi.