Na útěku před policisty omylem zamířil přímo do jejich objektu, zamotal se v drátu

Událost se stala v první polovině září, policisté video z ní zveřejnili nyní.
Dvaatřicetiletý muž se nejprve odpoledne vplížil na zahradu rodinného domu v Horních Heršpicích a snažil se vypáčit okno. Při tom však rozbil skleněnou výplň, takže na místo rychle zamířila policejní hlídka.
Ta mladíka vypátrala o několik stovek metrů dál v Pražákově ulici. „Když se ho policisté snažili zadržet, za žádnou cenu se nechtěl vzdát a rozhodl se pro další útěk, a to přímo přes plot do sousedního areálu,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.
Tímto rozhodnutím si však muž naběhl. Nevědomky totiž přelézal do policejního objektu, navíc se při tom zamotal do žiletkového drátu.
„Plot ho nejen zastavil, ale i nepříjemně pořezal. Na místě jej tak museli ošetřit přivolaní záchranáři. Muž se nyní zodpovídá z pokusu o krádeže a porušování domovní svobody,“ podotkl Chaloupka.