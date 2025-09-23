Žádné páčení dveří či oken. Cizinci se snažili probourat do zlatnictví střechou

Dvojice se minulý týden vydrápala na střechu obchodního domu a pokusila se ve stropě vytvořit otvor, kterým by se dostala do zlatnictví.
„Jejich činnost v nočních hodinách ale neušla pozornosti pracovníků bezpečnostní agentury, kteří okamžitě přivolali policii. Hlídky pak za dvojicí vyšplhaly na střechu, kde ji zadržely právě ve chvíli, kdy už muži odstraňovali tepelnou izolaci z připravovaného otvoru,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.
Oba cizinci putovali do cely a následně jim soudce ve zkráceném řízení uložil trest. Podle informací iDNES.cz dostali muži z Rumunska za krádež a a poškození cizí věci podmínky a budou vyhoštěni.