Změna podmínek opět oddaluje výběr zhotovitele komplexu na Červeném kopci v Brně

Stavba sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci v Brně bude moct začít po ukončení výběru zhotovitele a bez zajištění případné dotace. Brněnští radní dnes schválili úpravu smluvních podmínek zadávacího řízení. Opětovně se tím posunul i termín pro podávání nabídek z konce července na půlku září. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Výběrové řízení na zhotovitele komplexu trvá déle než rok.
Areál za více než 820 milionů korun plánuje město několik let. Projekt počítá s výstavbou tří pavilonů propojených vstupní halou. Sloužit bude seniorům vyžadujícím ošetřovatelskou péči, lidem v následné péči po hospitalizaci nebo osobám se specifickými sociálními potřebami. Kapacita pro dlouhodobě nemocné pacienty je 150 míst.
"Původní předpoklad zadavatele, že stavba bude financována i z jiných zdrojů než vlastních prostředků statutárního města Brna a že bude zahájena až po získání částečného krytí z dotačních zdrojů, se předloženou změnou smluvních podmínek ruší. Nahrazuje se zahájením stavby po ukončení výběru dodavatele stavebních prací a financováním z vlastních zdrojů statutárního města Brna," řekl Poňuchálek.
Podle mluvčího to však neznamená, že by město již o dotaci žádat nechtělo. "Budeme dotační tituly u příslušných ministerstev, což je ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo zdravotnictví, nadále sledovat a zjišťovat možnosti," řekl.
Původně se město domnívalo, že by stavba mohla začít už loni na podzim. Výběrové řízení začalo loni v červnu. Termín pro zájemce o zakázku se však několikrát posunul. Dříve kvůli úpravě podmínek zadávací dokumentace spočívající ve zmírnění požadavků na odbornou kvalifikaci u stavbyvedoucího a jeho zástupce, poté několikrát kvůli množství dotazů uchazečů.
Centrum na Červeném kopci patří mezi strategické projekty, které mají Brno připravit na stárnutí populace. Město očekává v příštích deseti letech výrazné demografické přetížení, které se začne mírně snižovat až po roce 2050. Vzroste počet lidí starších 80 let a těch, které trápí demence a jiná závažná onemocnění. Nápor na sociální systém bude rychlý a navíc za situace, kdy jsou sociální služby dlouhodobě na hraně svých kapacit a evidují seznamy neuspokojených žadatelů.