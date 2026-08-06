Změny v osídlení pohraničí po druhé světové válce ukazuje nový mapový portál

Změny ve složení obyvatelstva v českém pohraničí způsobené odsunem Němců a následným dosidlováním ilustruje mapový portál, který vytvořili sociální geografové z Národního institutu SYRI. Autoři využívali nejen data ze sčítání obyvatel v letech 1930 a 1950, ale také dosud nepublikované údaje z poválečného soupisu obyvatelstva českých zemí. Institut o tom informoval v tiskové zprávě.
Struktura obyvatelstva v pohraničí prošla po válce výraznou proměnou způsobenou odsunem Němců. "Teprve podrobný regionální pohled a analýza však odhalují skutečný rozsah těchto proměn a jejich prostorovou diferenciaci. Právě ta pomáhá lépe pochopit, proč se historické události v některých částech Česka promítají do současného společenského a regionálního vývoje výrazněji než jinde," řekl Matěj Korčák z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy.
Autoři využívali při tvorbě mimo jiné údaje ze soupisu obyvatelstva českých zemí z roku 1947. Soupis měl zachytit populační změny po druhé světové válce a přerušit sedmnáctiletou odmlku ve sčítání obyvatel. Pro autory mapy bylo cenné, že soupis sleduje nejen místo pobytu lidí v roce 1947, ale také jejich pobyt na konci války. "Tento zdroj tak poskytuje dosud nevyužitý detailní pohled na rozsah, strukturu a prostorové vzorce poválečného dosidlování, které by nebylo možné z běžně dostupných statistických dat rekonstruovat," doplnila další z autorů portálu Pavlína Netrdová.
Na portálu jsou dvě interaktivní mapové aplikace. První, nazvaná Struktura obyvatelstva v dosídleném pohraničí, vznikla jako součást projektu Periferie a zobrazuje populační vývoj v pohraničních oblastech. Měnící se strukturu obyvatelstva sleduje v letech 1930, 1945 a 1947. "Lze rozlišit, zda obyvatelé pocházeli ze stejné obce, jiných částí pohraničí, vnitrozemí českých zemí, Slovenska, zahraničí nebo například ze zahraničních vojenských jednotek," dodal Korčák.
Druhá mapová aplikace s názvem Původ dosídlenců v dosídleném pohraničí vznikla ve spolupráci vědců s organizací Post Bellum. Ilustruje, z jakého okresu ve vnitrozemí pocházeli noví obyvatelé pohraničí. Migrační proudy na mapě ukazují šipky ze zdrojových do cílových míst migrace.
Analýza provázející vznik portálu zjistila, že poválečné dosídlení pohraničí nebylo jednotným procesem. Mezi jednotlivými regiony jsou rozdíly jak v rozsahu populační výměny, tak ve struktuře nově přicházejícího obyvatelstva.
"Největší kontinuita osídlení se zachovala v některých částech Slezska, zejména na Hlučínsku. Naopak nejvýraznější populační ztráty a nejhlubší narušení kontinuity osídlení byly typické především pro pohraniční okresy západních a jižních Čech a severní části Olomouckého kraje,“ řekl Korčák.