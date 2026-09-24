Znáte tento nejstarší český festival? V Brně začíná už za chvíli

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Možná ho znáte, možná jste o něm dosud neslyšeli. EKOFILM se koná nepřetržitě od roku 1974 a je nejstarším mezinárodním filmovým festivalem s tematikou životního prostředí na světě. Už od 1. do 4. října přiveze do Brna napínavé dokumenty, výpravy do divoké přírody, setkání s filmaři a odborníky i rodinný den v Zoo Brno. Letošní 52. ročník se vydá po stopách vody a jejího koloběhu a nabídne zajímavý říjnový program filmovým fanouškům, rodinám s dětmi i těm, kteří EKOFILM objeví úplně poprvé.

Na EKOFILMu se může snadno stát, že přijdete na jeden film a zůstanete celý den. Jeden příběh vás vezme mezi ledovce, další do krajiny na pokraji katastrofy a jiný ukáže, že spor o přírodu může být překvapivě vtipný. Přijďte si do kina na chvilku odpočinout, ponořit se do dechberoucích záběrů a fascinujících příběhů.

Voda jako dobrodružství i velké téma

Letošním tématem je voda a její koloběh. Festival se vydá po stopách toho, odkud se voda bere, jak protéká krajinou i našimi městy a co se stane, když její přirozený koloběh narušíme. Nečekejte ale jen debaty o suchu. Voda tu bude kulisou velkých lidských příběhů, dramatických proměn krajiny i fascinujících záběrů divoké přírody.

Z 219 přihlášených filmů z 53 zemí vznikla finální pětadvacítka, která dokáže zaujmout každého diváka. Máte rádi napětí? Temná voda funguje jako dokumentární thriller o lidech, kterým stoupající moře bere domov. Chcete se spíš pobavit? Derek proti Derekovi rozehrává téměř sousedskou komedii o dvou tvrdohlavých mužích, z nichž každý má úplně jinou představu o tom, co dělat s krajinou. A Mocné Colorado nabídne velkolepou cestu po americkém jihozápadě v obrazech, které si přímo říkají o velké plátno.

Nechybí ani dobrodružství. V Kočovnících ledových moří se posádka malé plachetnice vydává za největším ledovcem světa, zatímco Pižmoň: Přežití v Arktidě připomíná skutečné drama o přežití v extrémních podmínkách. Seablindness zase odhaluje skrytý svět námořníků, bez nichž by nefungovalo naše každodenní nakupování. Výraznou českou stopu přidá Při zemi, který spojuje péči o krajinu s pátráním po traviči dravců, i černobílý animovaný film Machine Mountain o horách, které si postupně podmaňuje lyžařský resort. Zkrátka program, u kterého nebude otázkou, jestli přijít, ale na co vyrazit dřív.

Brno na filmové vlně: SLZA, zoo i večery s odborníky

Festivalový program zamíří daleko za hranice promítacích sálů. Ve středu 30. září ho otevře debata odborníků o vodě, jejím koloběhu a změnách, které už dnes ovlivňují krajinu i města. Poté se program přesune pod širé nebe ke koncertu skupiny SLZA u Jošta a večer uzavřou krátké filmy se studentskou porotou.

Ve čtvrtek se debata Brno jako laboratoř: Voda od zdroje do sklenice zaměří na cestu vody od jejího zdroje až do našich domácností. Na pátečních Water Talks pak režisér Petr Lom a britský producent Alex Tate, držitel cen BAFTA a EMMY, otevřou téma vody v měřítku celých civilizací. Festivalové debaty tak nabídnou pohled od brněnského kohoutku až po příběh lidstva.

Sobota patří rodinám. Zoo Brno se od 11 do 16 hodin promění v hravou cestu po ostrovech Koloběh vody, Krása vody a Zdravá voda. Děti čeká akvarel, kvíz, divadlo, komentovaná krmení i filmy. Vstupné je 100 korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

To nejlepší ze světového envi filmu

V sobotu večer se konečně dozvíme, které filmy si letos získaly nejen srdce poroty, ale i diváků. A poslední den nabídne všechny vítězné snímky pro každého, kdo je v předchozích dnech nestihl a nechtěl by si je nechat ujít. Bez dlouhého vybírání, rovnou to nejlepší z letošního EKOFILMu.

Ať už vás láká jakýkoliv bod programu, nezapomeňte si rezervovat své místo. EKOFILM je jako každý rok zdarma, dobrovolné vstupné podpoří lední medvědy v ZOO. EKOFILM pořádá Ministerstvo životního prostředí. Organizátory 52. ročníku jsou Key promotion, Mendelova univerzita a EkoInkubátor. EKOFILM se koná i za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

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