Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 221 milionů korun

Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za více než 221 milionů korun. Vznikne v přízemí hlavní budovy nemocnice. Toto umístění umožní rychlé propojení s dalšími pracovišti, čímž se zefektivní péče o pacienty, uvedl při dnešním zahájení stavby ředitel nemocnice Petr Liškář. Práce za plného provozu potrvají asi rok a půl.
"Výstavba urgentního příjmu je pro Nemocnici Znojmo zásadním krokem. Akutní medicína patří mezi oblasti, které musí mít odpovídající prostory, moderní vybavení i jasně nastavené provozní vazby. Nové pracoviště nám umožní celý systém akutní péče lépe propojit, vytvořit podmínky pro rychlejší diagnostiku a zahájení léčby. Je to investice, která posune péči o naše pacienty na významně vyšší úroveň," řekl Liškář.
Provoz urgentního příjmu bude rozdělen podle způsobu příchodu do nemocnice a závažnosti zdravotního stavu pacientů tak, aby se každý dostal co nejrychleji k potřebné péči. Pacienti, kteří do nemocnice přijdou sami, se zaregistrují a počkají v prostorné čekárně. Z ní budou směřovat podle zdravotního stavu do některé z ambulancí.
Pacienti, které přiveze zdravotnická záchranná služba, budou přijímáni u samostatného zastřešeného vstupu do jiné části urgentního příjmu. Bude tam také pět vyšetřovacích boxů, z nichž jeden je plně vybavený resuscitační box pro pacienty v přímém ohrožení života a jeden je určený k izolaci potenciálně infekčního pacienta.
"Moderní diagnostické přístroje pomohou zkrátit čas potřebný k vyšetření a stanovení diagnózy. Velkou výhodou je také přímé propojení s laboratořemi, díky kterému získáme výsledky vyšetření bez zbytečných prodlev," řekla primářka urgentního příjmu Andrea Staňková.
V blízkosti urgentního příjmu bude k dispozici rentgen i CT. Nový lůžkový výtah propojí urgentní příjem přímo s anesteziologicko-resuscitačním oddělením ve druhém patře. Součástí projektu je třeba i vybudování nového zázemí pro zdravotníky, skladu zdravotnického materiálu nebo úprava dopravního řešení v okolí nemocnice.
Nový urgentní příjem vzniká i v hodonínské nemocnici. Stavba za 155 milionů korun má být hotová příští rok v říjnu.