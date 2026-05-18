Znojemská radnice spustí 8. července službu senior taxi, která umožní lidem nad 65 let a handicapovaným snáze se přepravovat po městě. Registrovat se mohou lidé už nyní, bez toho si totiž službu objednat nemohou. Za měsíc mohou uskutečnit nejvýše šest jednosměrných jízd, uvedl v tiskové zprávě místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). Službu bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Znojmo a cena jedné jízdy je 20 korun.
"Senior taxi má dát lidem větší jistotu, že se dostanou tam, kam potřebují. "Od začátku příprav jsme také kladli důraz na to, aby služba byla co nejvíce využitelná i pro lidi s omezenou pohyblivostí, včetně osob na invalidním vozíku," řekl Malačka. I přes název je otevřená všem držitelům průkazů pro osoby s postižením, tedy i dětem a mladším 18 let.
Služba už funguje v řadě jiných měst a je o ni značný zájem. V Brně dopravní podnik pořídil více vozidel, aby poptávku uspokojil. Ve Znojmě bude k dispozici od 6:45 do 14:30 v pracovních dnech, auto bude jezdit pouze v katastru Znojma a má lidem usnadnit především cestu k lékaři, na úřady, ale třeba i na hřbitov. "Nenahrazujeme rodinu ani běžnou veřejnou dopravu, ale podáváme pomocnou ruku tam, kde se člověk kvůli věku, zdravotnímu omezení nebo životní situaci hůře dostává k základním službám," řekl radní pro sociální oblast Pavel Jajtner (KDU-ČSL).
Objednávat se lidé mohou telefonicky na dispečinku, nejdříve tři týdny dopředu a nejpozději jeden den. Stejně tak mohou objednávku nejpozději jeden den předem zrušit. Registrovat se mohou lidé přímo na úřadě, případně elektronicky a bude jim vystaven průkaz.