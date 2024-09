Z dvorní dámy královnou vinobraní. Hubnout do kostýmu nemusím, usmívá se

„Tenhle zážitek mě nikdy neomrzí. Je to pro mě velká výzva, ale zároveň obrovská čest,“ říká Mráková o účinkování při vinobraní, které se ve Znojmě koná od 13. do 15. září.

Lidé ji poprvé spatří při pátečním průvodu, který odkazuje na návštěvu krále Jana Lucemburského z roku 1327, kdy přijel do Znojma oslavit zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Krále přes deset let ztvárňuje herec a zdejší rodák Miroslav Hrabě, jeho družina čítá na pětistovku postav v dobových kostýmech.

Zkoušíte už na novou roli?

Text jsem se učila hned, jakmile mi v březnu byla dána nabídka a poslán scénář. I podle rad bývalé královny a nynější režisérky Šárky Charvátové je lepší mít text zautomatizovaný. Je to odstavec, který se říká po sobotním průvodu na tribuně, potom následuje krátká interakce, rozhovor s králem. Takže textu moc není, ale v té nervozitě je lepší ho mít zautomatizovaný, kdyby se rozklepaly nohy a hlas.

Nacvičujete i spolu s králem?

Určitě budou před vinobraním zkoušky, abychom se spolu sehráli, ale jinak se s Mirkem Hrabětem známe, potkáváme se roky v průvodu.

Dosud jste byla dvorní dámou na koni. Největší rozdíl v povýšení na královnu je ten, že mluvíte?

Ano, v mluvení a pozornosti. Dvorní dámy jedou čtyři vedle sebe, pak jsou ještě pěší dvorní dámy, takže pozornost upřená na královnu je určitě větší, je to největší ženská role. I když já se snažila každou roli v průvodu brát vážně, s respektem… A rozdíl je i v celkové pozornosti okolí. Tiskovou konferenci jsem jako dvorní dáma nezažila. (směje se)

Co vás jako královnu čeká za povinnosti, vydechnete si?

Vinobraní si užiju ze sedla. V pátek nás čeká večerní průvod, přičemž už když jsem byla dvorní dáma, vyplatilo se chystání, líčení a česání od brzkého odpoledne, abychom se všichni vystřídali. Z průvodu se vracíme kolem desáté jedenácté večer. Změní se to, že už se pak nepůjdu do města napít, ale půjdu rychle spát, protože v sobotu brzy ráno mě už zase čeká líčení, od jedenácti se konají rytířské turnaje. Následuje odpolední průvod a večerní turnaj. Bude to náročné.

V průvodu máte krásné bohaté šaty – nejsou těžké a trochu nepohodlné?

Když předminulý ročník vydatně pršelo, sušily se prý celou noc... Jsou to těžké kostýmy, ale na koni je to pohodlnější, nenesu je. A když tehdy nasákly, sušila jsem je na topení přes noc na co nejvíc stupňů, ale stejně jsem ráno lezla do vlhkých šatů.

Zuzana Mráková se ujme role královny Elišky Přemyslovny během Znojemského historického vinobraní v září 2024.

Vaše královské šaty budou vypadat jak? A máte ve smlouvě, že se třeba dalších pět let musíte vejít do kostýmu?

To tam nemám a doufám, že by se když tak upravily. (směje se) A jak budou vypadat… Kostýmy teprve odtajníme.

Marta Dancingerová byla královnou jen rok kvůli letošní účasti ve StarDance. Vy s touto rolí počítáte i do dalších let?

Určitě. Doufám, že ji zastanu co nejlépe a osvědčím se. Je to pro mě velká čest a vážím si toho o to víc, že nastupuju v jubilejním 40. ročníku.

Jste znojemská rodačka, je pro vás důležitá vazba na město?

Stoprocentně. Já se na vinobraní neskutečně těším, až se projedu Znojmem, je to něco nádherného a prožíváme to celá rodina. Ještě když vám fandí davy, mávají na vás a vy vidíte historické město za světla ohňů a zvuku fanfár z koňského sedla. A taky svoje známé a rodinu, mám takový svůj fanclub, rodina stojí vždycky na stejném místě, tak vím, kde je čekat.

Znojemské vinobraní Pátek 13. září – Masarykovo náměstí: 17:00 Ewa Farna, 19:00 David Koller, 20:30 Příchod krále Jana Lucemburského s družinou, Pa-Li-Tchi – ohňové představení, 22:30 Monkey Business. Sobota 14. září – Masarykovo náměstí: 14:30 Příchod krále Jana Lucemburského s družinou, 16:00 Nerez & Lucia, 17:45 D.Y.K., 19:15 Wohnout, 21:00 IMT Smile, 22:00 Ohňostroj – Rapsodie vína a ohně.

Interakci s diváky máte doporučovanou?

Určitě, jen člověk nemůže seskočit z koně, objímat se a podobně. (směje se) A plácat si s kdekým. Zkrátka udržet dekorum a brát to seriózně, o to se vždycky snažím i před rodinou, i když tam se pousměju o něco víc.

Váš tatínek je ochotnický herec a také součástí průvodu. Přes 20 let jezdí v družině na koni, představuje hosta krále. Dával vám rady?

Přivedl mě k tomu. Odmalička jsme ho sledovali v průvodu, těšila jsem se, až pojede tatínek, obdivovala krásné kostýmy, především šaty dvorních dam, princezny a královny. Trochu jsem si vysnila, že budu také někdy součástí průvodu. To se mi splnilo, když jsem šla v roce 2007 na konkurz a začínala jako páže. A když jsem v osmnácti nastoupila jako dvorní dáma jízdní, radil mi, jak se spřátelit s koněm, pomazlit se s ním a donést mu jablíčko nebo mrkev, aby byl milejší a pokornější.

Součástí průvodu jste s pauzami asi čtrnáct patnáct let. Existuje omezení, do kdy se to dá dělat?

Vždycky se dá najít role, kam postoupit, nebo naopak degradovat s věkem. Proto jsem se na schůzce s režisérkou připravovala, že pro mě roky dvorní dámy v sedle třeba fakt končí… Než přišla otázka, zda chci být královnou. O tom, co přijde dál, zatím nepřemýšlím.