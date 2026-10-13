Znojemské muzeum výjimečně vystavilo vzácnou knihu městských práv

Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystavilo Knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může vidět poprvé po 30 letech, a to jen do 24. října v Domě umění, informovala ČTK Renata Hurníková z muzea. Kniha váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Výstavu provází zvýšená bezpečnostní opatření.
Kniha je první rozsáhlou kodifikací znojemského městského práva. Autorem byl městský notář Štěpán z Vyškova, písařskou práci odvedl a bohatou malířskou výzdobu vytvořil Wolfgang Frölich z Olomouce. Roku 1523 knihu spolu s městskými privilegii potvrdil český král Ludvík Jagellonský, čímž se její ustanovení stala skutečným znojemským právem.
Kodex o rozměrech 57 krát 42 centimetrů obsahuje 408 pergamenových listů psaných latinsky a německy. Dřevěné desky potažené červeným sametem zdobí bohaté stříbrné kování z dílny znojemského zlatníka Jiřího Teufela.
Skutečný poklad se však ukrývá uvnitř. Rukopis zdobí raně renesanční iluminace, mezi nimi vyobrazení mladého krále Ludvíka a nejstarší známý pohled na město Znojmo. Kodex je tak nejen zásadním právním pramenem, ale také mimořádným uměleckým dílem jagellonského období.
Kodex měl pohnutý osud. "V minulosti byl ze Znojma několikrát odvezen – po první světové válce a znovu během nacistické okupace. Po skončení války se vzácný rukopis naštěstí vrátil zpět do města," uvedli kurátoři Monika Frecerová a Petr Eckl.