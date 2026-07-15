Znojemské náměstí Svobody bude od 1. srpna po téměř roce znovu průjezdné

Opravované náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna znovu plně průjezdné. Kvůli závěrečné fázi téměř rok trvající rekonstrukce ale nebude možné od 20. do 31. července parkovat před bývalými městskými lázněmi, uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková. Stavební práce na náměstí na severním okraji historického jádra Znojma začaly loni v polovině září. Týkají se části od křižovatky s Jezuitskou ulicí až po přechod u zbytků Horní brány.
Doposud mělo náměstí především dopravní funkci, což se nyní změní. Součástí stavby je obnova chodníků i vozovek, výsadba zeleně, nové veřejné osvětlení, lavičky a další městský mobiliář a také vodní trysky a kašna.
V poslední červencové dekádě se budou dokončovat nájezdy na parkoviště, pokládat asfalt a upravovat autobusové zastávky. "Řidiči mohou využít blízká parkoviště, a to druhé parkoviště na náměstí Svobody, před zimním stadionem, odstavnou plochu mezi Pražskou, Boční a Dvořákovou ulicí nebo parkoviště na rohu Sokolské ulice a Jana Palacha," uvedla Šuláková.
Po obnovení dopravy budou stavební práce pokračovat už pouze v místě, kde bude vodní prvek, a před Horní bránou. Kompletní dokončení přestavby náměstí se očekává na konci srpna.