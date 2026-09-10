Jednou z nich je to, že pokud by si veselí chtěli užít i lidé z okolí Prahy, letos to půjde jednodušeji než kdy dřív. Na vinobraní ve Znojmě je totiž doveze přímý vlak. Ten z pražského hlavního nádraží odjede v sobotu před 7. hodinou ráno, zastaví v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Jihlavě, přičemž do cílové destinace dorazí po 11. hodině. Tedy přesně včas na to, aby si návštěvníci z hlavního dne vinobraní užili co nejvíce.
„Zpět do Prahy pak vlak vyjede ze Znojma ve 23:45, takže lidé stihnou celý program včetně večerních koncertů a závěrečného ohňostroje, který se letos kvůli omezením v používání pyrotechniky uskuteční v nové lokalitě Jižního hradebního příkopu,“ uvedla Znojemská Beseda, jež akci organizuje. Posílena bude rovněž regionální doprava do Znojma v rámci Jihomoravského kraje.
Mezi hlavní hudební lákadla soboty patří Rybičky 48, Vesna nebo Prago Union & Krotitelé Dechů, ani zbylé dva dny však nezůstanou bez doprovodu. V pátek vystoupí Pam Rabbit, neděle pak bude patřit spíše středověké hudbě a jarmarkům.
I z tohoto důvodu je poslední den vinobraní zadarmo. Za vstupenky na pátek a sobotu lidé zaplatí 1 050 korun, pokud by chtěli akci navštívit pouze na jeden den, vyjde je vstup v pátek na 700 korun a v sobotu na 800.
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Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince
Za zmíněnou cenu dostanou dohromady 14 scén rozprostřených po historickém centru města s různorodým programem. Kulturní části bude patřit zejména Masarykovo a Horní náměstí, vínu třeba lokalita u rotundy svaté Kateřiny a Mikulášské náměstí či nádvoří hradu bude pro změnu zasvěcené dobové atmosféře a historickým ukázkám.
„Snažíme se, aby vinobraní bylo pro všechny generace. Každý si zde může najít to své. Ať už je to historie, víno, hudba, či zábava pro děti,“ poznamenala místostarostka Bohumila Beranová (Hlas Znojmáků).
Průvod bude rozhazovat mince
Nejočekávanějším bodem programu je průvod krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny, tradičně v podání Miroslava Hraběte a znojemské rodačky Zuzany Mrákové, jež měla loni v této roli premiéru. Společně s dalšími čtyřmi stovkami účinkujících, včetně nové postavy princezny, tím připomenou návštěvu českého krále ve Znojmě v roce 1327.
Historická připomínka tu navíc bude ještě jedna – město letos slaví 800 let od založení. Účastníci průvodu budou proto rozhazovat stříbrné pamětní mince, mezi nimi i stovku speciálních zlatých. Kdo je najde, může je směnit za vstupenku na další ročník vinobraní.
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Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy
Ti, které akce zmůže, mohou využít novou odpočinkovou zónu s názvem Lehárko v ulici Horní Česká.„Ne všichni návštěvníci míří za vínem nebo koncerty. Lehárko bude trochu jiným typem festivalového prostoru – nabídne pivo, cider i nealkoholické osvěžení, příjemné posezení a také živý DJ set s pohodovou hudbou,“ láká ředitel Znojemské Besedy Jaroslav Chaloupecký.
Na čele průvodu bude Chantal Poullain
Bohatý program čeká také na ty, kteří zavítají do Mikulova. S orientací v něm nově návštěvníkům pomůže mobilní aplikace.
„Pálavské vinobraní se každoročně koná na řadě míst po celém Mikulově. Chtěli jsme proto návštěvníkům nabídnout jednoduchý nástroj, díky němuž budou mít vše po ruce, včetně interaktivní mapy. Velkou výhodou je i možnost vytvořit si vlastní program a nechat se na vybraná vystoupení upozornit. Zároveň chceme návštěvníky motivovat, aby si aplikaci stáhli a vyzkoušeli, proto jsme přímo do ní umístili soutěž o vstupenky na příští ročník. Věříme, že výrazně usnadní orientaci a pomůže jim užít si z akce maximum,“ zdůvodnila vznik aplikace ředitelka vinobraní Petra Bakó.
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15. září 2025
Z hudebních vystoupení láká třeba na páteční Horkýže Slíže či Richarda Müllera, nabitější je však také tady sobota jakožto hlavní den. V amfiteátru zazáří Helena Vondráčková, Ben Cristovao, Jana Kirschner nebo Monkey Business.
Na ty, kteří spíše než hudbě holdují historickým akcím, i zde čeká průvod v čele s králem. V tomto případě to bude Václav IV. se svou chotí, kterou ztvární známá herečka Chantal Poullain.
U Dietrichsteinské hrobky pak nově vznikne řemeslná ulička s komentovanými ukázkami a možností vyzkoušet tradiční lidová řemesla. Připraven bude například hrnčířský kruh, drátenictví, ruční výroba taveného skla nebo ukázky kovářství na výhni.
Oproti loňskému roku návštěvníky překvapí též příznivější vstupné. Pokud jej koupí do čtvrtka, vyjde je na 1 050 korun, na místě pak na 1 100 korun. Loni to bylo o dvě stovky víc. Kdo by preferoval jednodenní vstup, za páteční lístek zaplatí 600 korun, za sobotní 700. I v Mikulově se neděle ponese v klidnějším režimu, zejména s folklorními soubory, proto je vstup zadarmo.
Kolik stojí vstup a co nabízí program
Znojemské vinobraní
Pálavské vinobraní