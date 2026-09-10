Vstupné zlevnili a program ohlídá aplikace. Obří vinobraní nabídne i zónu s pivem

Karolína Kučerová
  5:12aktualizováno  5:12
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Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově....

Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově. Slavnosti vinobraní propojí hudbu, historii i delikatesy. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

V roce 2024 bylo znojemské vinobraní kvůli vydatným dešťům zrušeno, o to víc se...
Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou,...
Součástí znojemského vinobraní je tradičně také jarmark. (září 2025)
32 fotografií
Více než sto tisíc lidí očekávají od pátku do neděle ve Znojmě a Mikulově, kde se konají tradiční a populární vinobraní, největší v Česku. Obě akce nabízejí kromě vína a burčáku rovněž bohatý doprovodný program zahrnující historické ukázky, průvody, folklor, jarmarky nebo koncerty – vystoupí například Helena Vondráčková, Monkey Business, Rybičky 48 nebo Ben Cristovao. Kromě toho si organizátoři připravili také řadu novinek.

Jednou z nich je to, že pokud by si veselí chtěli užít i lidé z okolí Prahy, letos to půjde jednodušeji než kdy dřív. Na vinobraní ve Znojmě je totiž doveze přímý vlak. Ten z pražského hlavního nádraží odjede v sobotu před 7. hodinou ráno, zastaví v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Jihlavě, přičemž do cílové destinace dorazí po 11. hodině. Tedy přesně včas na to, aby si návštěvníci z hlavního dne vinobraní užili co nejvíce.

„Zpět do Prahy pak vlak vyjede ze Znojma ve 23:45, takže lidé stihnou celý program včetně večerních koncertů a závěrečného ohňostroje, který se letos kvůli omezením v používání pyrotechniky uskuteční v nové lokalitě Jižního hradebního příkopu,“ uvedla Znojemská Beseda, jež akci organizuje. Posílena bude rovněž regionální doprava do Znojma v rámci Jihomoravského kraje.

Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově. Slavnosti vinobraní propojí hudbu, historii i delikatesy.
V roce 2024 bylo znojemské vinobraní kvůli vydatným dešťům zrušeno, o to víc se všichni těšili na následující ročník. (září 2025)
Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce lidí.
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou, zaplavily o druhém zářijovém víkendu Znojmo. Zdejší historické vinobraní je proslulé zejména pětisethlavým průvodem krále Jana Lucemburského. Letos akci přálo i počasí. (září 2025)
32 fotografií

Mezi hlavní hudební lákadla soboty patří Rybičky 48, Vesna nebo Prago Union & Krotitelé Dechů, ani zbylé dva dny však nezůstanou bez doprovodu. V pátek vystoupí Pam Rabbit, neděle pak bude patřit spíše středověké hudbě a jarmarkům.

I z tohoto důvodu je poslední den vinobraní zadarmo. Za vstupenky na pátek a sobotu lidé zaplatí 1 050 korun, pokud by chtěli akci navštívit pouze na jeden den, vyjde je vstup v pátek na 700 korun a v sobotu na 800.

Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

Za zmíněnou cenu dostanou dohromady 14 scén rozprostřených po historickém centru města s různorodým programem. Kulturní části bude patřit zejména Masarykovo a Horní náměstí, vínu třeba lokalita u rotundy svaté Kateřiny a Mikulášské náměstí či nádvoří hradu bude pro změnu zasvěcené dobové atmosféře a historickým ukázkám.

„Snažíme se, aby vinobraní bylo pro všechny generace. Každý si zde může najít to své. Ať už je to historie, víno, hudba, či zábava pro děti,“ poznamenala místostarostka Bohumila Beranová (Hlas Znojmáků).

Průvod bude rozhazovat mince

Nejočekávanějším bodem programu je průvod krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny, tradičně v podání Miroslava Hraběte a znojemské rodačky Zuzany Mrákové, jež měla loni v této roli premiéru. Společně s dalšími čtyřmi stovkami účinkujících, včetně nové postavy princezny, tím připomenou návštěvu českého krále ve Znojmě v roce 1327.

Historická připomínka tu navíc bude ještě jedna – město letos slaví 800 let od založení. Účastníci průvodu budou proto rozhazovat stříbrné pamětní mince, mezi nimi i stovku speciálních zlatých. Kdo je najde, může je směnit za vstupenku na další ročník vinobraní.

Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

Ti, které akce zmůže, mohou využít novou odpočinkovou zónu s názvem Lehárko v ulici Horní Česká.„Ne všichni návštěvníci míří za vínem nebo koncerty. Lehárko bude trochu jiným typem festivalového prostoru – nabídne pivo, cider i nealkoholické osvěžení, příjemné posezení a také živý DJ set s pohodovou hudbou,“ láká ředitel Znojemské Besedy Jaroslav Chaloupecký.

Na čele průvodu bude Chantal Poullain

Bohatý program čeká také na ty, kteří zavítají do Mikulova. S orientací v něm nově návštěvníkům pomůže mobilní aplikace.

„Pálavské vinobraní se každoročně koná na řadě míst po celém Mikulově. Chtěli jsme proto návštěvníkům nabídnout jednoduchý nástroj, díky němuž budou mít vše po ruce, včetně interaktivní mapy. Velkou výhodou je i možnost vytvořit si vlastní program a nechat se na vybraná vystoupení upozornit. Zároveň chceme návštěvníky motivovat, aby si aplikaci stáhli a vyzkoušeli, proto jsme přímo do ní umístili soutěž o vstupenky na příští ročník. Věříme, že výrazně usnadní orientaci a pomůže jim užít si z akce maximum,“ zdůvodnila vznik aplikace ředitelka vinobraní Petra Bakó.

15. září 2025

Z hudebních vystoupení láká třeba na páteční Horkýže Slíže či Richarda Müllera, nabitější je však také tady sobota jakožto hlavní den. V amfiteátru zazáří Helena Vondráčková, Ben Cristovao, Jana Kirschner nebo Monkey Business.

Na ty, kteří spíše než hudbě holdují historickým akcím, i zde čeká průvod v čele s králem. V tomto případě to bude Václav IV. se svou chotí, kterou ztvární známá herečka Chantal Poullain.

U Dietrichsteinské hrobky pak nově vznikne řemeslná ulička s komentovanými ukázkami a možností vyzkoušet tradiční lidová řemesla. Připraven bude například hrnčířský kruh, drátenictví, ruční výroba taveného skla nebo ukázky kovářství na výhni.

Oproti loňskému roku návštěvníky překvapí též příznivější vstupné. Pokud jej koupí do čtvrtka, vyjde je na 1 050 korun, na místě pak na 1 100 korun. Loni to bylo o dvě stovky víc. Kdo by preferoval jednodenní vstup, za páteční lístek zaplatí 600 korun, za sobotní 700. I v Mikulově se neděle ponese v klidnějším režimu, zejména s folklorními soubory, proto je vstup zadarmo.

Kolik stojí vstup a co nabízí program

Znojemské vinobraní
Kdy: 11. až 13. září
Vstupné: Za dvoudenní pobyt v pátek a sobotu zaplatí návštěvníci 1 050 Kč, studenti a lidé nad 65 let 950 Kč. Jednodenní vstup stojí na pátek 700 Kč a na sobotu 800 Kč. V neděli se neplatí, děti do 15 let mohou na celou akci zdarma.
Kdo zde vystoupí: Monkey Business, Rybičky 48, Pam Rabbit, Vesna, Prago Union

Pálavské vinobraní
Kdy: 11. až 13. září
Vstupné: Za dvoudenní pobyt v pátek a sobotu zaplatí návštěvníci při nákupu do 10. září 1 050 Kč, jednodenní vstup stojí na pátek 600 Kč a na sobotu 700 Kč. Při nákupu vstupného až na místě stojí vše o 50 korun více. V neděli se neplatí, děti do 12 let mohou na celou akci zdarma.
Kdo zde vystoupí: Helena Vondráčková, Ben Cristovao, Jana Kirschner, Horkýže Slíže, Monkey Business

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