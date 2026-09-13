Znojemské vinobraní navštívilo méně lidí než v minulosti, publikum se mění

Znojemské historické vinobraní navštívilo letos 67.000 lidí, což je méně než v minulých letech a pořadatelé to očekávali. V tiskové zprávě to uvedl ředitel Znojemské Besedy Jaroslav Chaloupecký, podle něhož se publikum kulturních akcí proměňuje a je potřeba s tím do budoucna pracovat. Souběžně konané Pálavské vinobraní v Mikulově navštívilo o několik tisíc lidí více než loni, kdy jich bylo 44.000. Jedná se o obdobná čísla jako v předchozích letech po pandemii covidu. Přesná čísla mikulovští pořadatelé od letoška zveřejňovat nebudou, uvedla v tiskové zprávě ředitelka festivalu Petra Bakó.
Podle Chaloupeckého letošní návštěvnost potvrzuje širší proměnu kulturního publika. "Lidé dnes mají mnohem širší možnosti trávení volného času, mění se jejich návyky i způsob rozhodování o návštěvě akcí. Významnou roli hraje také změna preferencí nastupující generace. Nižší návštěvnost vnímáme jako důležitý signál," řekl.
"Nechceme se za obecný trend schovávat, ale naopak využít letošní ročník k zamyšlení nad tím, co má Znojemské historické vinobraní nabídnout v dalších letech. Právě letošek tak může být důležitým přelomem v dalším směřování festivalu a příležitostí otevřít ho novým návštěvníkům, aniž bychom ztratili jeho historický charakter a tradici," doplnil Chaloupecký. Pořadatelé chtějí vyhodnotit jednotlivé části programu i zpětnou vazbu od návštěvníků a podívat se na vinobraní jako celek.
Do Znojma v minulosti přijíždělo často přes 80.000 návštěvníků, v Mikulově padl rekord před devíti lety, kdy v něm pobývalo 65.000 lidí za pátek a sobotu, což jsou hlavní dny obou festivalů. V obou případech už pořadatelé připouštěli, že lidí je tolik, že pro řadu návštěvníků může být pobyt na festivalu nekomfortní. Obzvláště v Mikulově, který je výrazně menší než Znojmo, kde se lidé snáze rozptýlí.