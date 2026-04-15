Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

„Takové jubileum je pro nás mimořádným milníkem a jsme rádi, že se promítne i do jedné z našich nejvýznamnějších akcí. Vinobraní tak letos nabídne nejen tradiční zážitky, ale i symbolické momenty připomínající právě toto výročí,“ říká znojemský starosta František Koudela (ODS).
Jeden z těchto momentů nastane při průvodu krále Jana Lucemburského a jeho družiny. Během něj budou rozhazovány pamětní mince s výročním motivem. Většina bude stříbrných, ale najde se mezi nimi i 100 zlatých. Lidé, kterým se podaří získat právě zlatou, ji pak mohou v turistickém informačním centru v Obrokové ulici směnit za vstupenku na další ročník vinobraní.
Kromě průvodu bude možné načerpat historickou atmosféru i jinde. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční scény na Václavském a Mikulášském náměstí, Kolbišti, v Uličce chudiny i na nádvoří hradu, kde ožije atmosféra středověkého Znojma. Na své si přijdou i rodiny s dětmi. Na nejmenší čeká program ve Veselé ulici a v Hradebním příkopu u Střelniční věže.
Ohňostroj z nové lokality
Nabídka vyžití je však mnohem pestřejší. „Snažíme se, aby vinobraní bylo pro všechny generace. Každý si zde může najít to své. Ať už je to historie, víno, hudba nebo zábava pro děti,“ poznamenává místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci).
Nebude tak chybět oblíbený přechod provazochodce po laně nataženém mezi prostorem u rotundy svaté Kateřiny a kostelem svatého Mikuláše nebo vinařská část programu. Kromě řady stánků s vínem a burčákem od místních vinařů se mohou lidé těšit na ochutnávky vín zatříděných do znojemského apelačního systému, tradiční mázhauzy i nevšední poznávání vína pod názvem Víno všemi smysly.
Letošní ročník přinese i novinky ohledně závěrečného ohňostroje. Kromě toho, že se výročí 800 let promítne do jeho podoby, změní svou lokalitu. Nově ho s ohledem na omezení používání pyrotechniky v historickém centru odpálí z Hradebního příkopu u Střelniční věže. Díky své výšce ale zůstane viditelný z více míst ve městě, jak na to byli lidé doposud zvyklí.
„Snažili jsme se najít takové řešení, které by splňovalo nově platné předpisy, zároveň bylo bezpečné, a především návštěvníky vinobraní neochudilo o jeho impozantní zakončení a pomyslnou slavnostní tečku za ním,“ sděluje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která má organizaci akce na starosti.
Už nyní si mohou na akci lidé zakoupit vstupenky, do konce května navíc za výhodnou cenu. Permanentka na pátek a sobotu je aktuálně k dispozici za 850 korun, zlevněná za 750 korun. Na ty, kteří mají trvalý pobyt ve Znojmě a jeho příměstských částech, čeká sleva. Při koupi lístku v turistickém informačním centru je částka 650 korun, v případě zlevněného vstupu 550 korun.
15. září 2025