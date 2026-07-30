Znojemští policisté pátrají po patnáctiletém chlapci, odešel z domova po hádce

Znojemští policisté pátrají po patnáctiletém Konstantinu Skybovi, který po hádce s rodiči odešel 18. července z domova na Znojemsku a dosud se nevrátil. Rodina očekávala, že se po pár dnech vrátí zpět, když se tak nestalo, nahlásili jej jako pohřešovaného. Policejní mluvčí David Chaloupka o tom informoval na webových stránkách jihomoravského policejního ředitelství.
"V rodině očekávali, že se po nějaké době vrátí zpět. Když se však ani po několika dnech nevrátil, oznámili jeho pohřešování policii. Z dosavadního pátrání vyplývá, že si mladík nejspíše užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá. Pokud byste měli jakékoli informace k pohřešovanému chlapci nebo věděli, kde se v současné době nachází, volejte na tísňovou linku 158," uvedl Chaloupka.
Chlapec, který je ukrajinské národnosti, je 175 centimetrů vysoký, má hnědé oči i vlasy a hubenou postavu.