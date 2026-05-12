Znojmo chce spustit autobusovou linku zdarma z nádraží přes centrum

Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt centrumbus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což část zákazníků odrazuje. ČTK to řekl místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). Část může odradit i to, že po centru se dá chodit pouze pěšky a nedostanou se do něj s MHD.
Linka, kterou nízkopodlažním vozidlem zajistí místní dopravní firma ZDS-Psota, bude radnici stát měsíčně zhruba 190.000 korun. "Ještě na radě musíme schválit smlouvu, ale chtěl bych, abychom začali jezdit co nejdříve," řekl Malačka.
Autobus má jezdit ve všední dny od rána do odpoledne a v sobotu dopoledne v půlhodinovém intervalu. "Čas provozu přizpůsobujeme otevírací době prodejen a služeb. Chceme usnadnit cestu do centra, do obchodů, do kaváren a za službami," řekl Malačka.
Z nádraží linka povede přes Mariánské náměstí, Pontassievskou ulici, Horní Českou, náměstí Svobody, Horní náměstí, Komenského náměstí na náměstí Republiky, odkud pojede zpět na nádraží. Prozatím má město v úmyslu provozovat linku do konce září. Vzhledem k tomu, že se v ní nebude platit jízdné, namátkově budou nastupovat i strážníci, aby dohlédli na dodržování pořádku.
Centrumbus jezdil ve Znojmě zhruba před 20 lety, v roce 2008 jej vedení města zrušilo kvůli nezájmu. "Na to jsme ohled nebrali. A pozoruji, že některé věci, které ve Znojmě dříve fungovaly a byly z nějakého důvodu zrušeny, se zase vrací nebo je po nich poptávka," zmínil Malačka.