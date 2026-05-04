Znojmo dá ke kontejnerům na odpad fotopasti a kamery, nepořádek je čím dál horší

Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne Znojmo instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť město postupně umísťuje i kamery, uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková. Podle starosty Františka Koudely (ODS) sice město cestou represí jít nechce, ale pokud se stav bude zhoršovat, je vedení odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením.
Nepořádek u kontejnerů se podle vedení města v poslední době zhoršuje. Lidé často odkládají odpad mimo nádoby, někdy je to odpad, který do kontejneru nepatří. "Šíří se tak nepořádek a výrazně se zhoršuje vzhled veřejného prostoru. Někteří navíc odpad rozhrabují přímo z kontejnerů a následně rozhazují po okolí," popsala situaci Šuláková. Mezi problémová místa patří například kontejnery za obchodem s potravinami v Příměticích, v ulici Dukelských bojovníků, v Holandské, Sokolovské, Kuchařovické či ulici 28. října. Popeláři taková místa uklízejí i několikrát týdně.
"Tenhle stav není normální a nemůžeme ho dál tolerovat. Veřejný prostor patří všem a podle toho by se k němu měl každý chovat. Pokud někdo odkládá odpad vedle kontejnerů nebo ho dokonce rozhazuje po okolí, zhoršuje tím prostředí pro všechny ostatní," vysvětlil Koudela, proč se Znojmo rozhodlo k instalaci fotopastí a kamer.
Pokud jsou nádoby na odpad plné, mají lidé podle starosty najít jiné kontejnery, případně zamířit do sběrného dvora. Do něj mají odvézt i odpad, který do popelnic nepatří. Také je potřeba důsledně třídit, protože pak se lépe využije kapacita kontejnerů. "Současná situace nás bohužel nutí rozšiřovat opatření, která mohou problematickému jednání zabránit a řešit ho," řekl Koudela. K jakým dalším krokům by město mohlo dále sáhnout, zatím neuvedl.
Se stejnými problémy se potýkají i jiná města. Například v Brně strážníci umísťují do některých míst mobilní kamery. "Děláme to buď sami od sebe, ale i na žádost městských částí. Často jsou to místa, kde vznikají černé skládky. Kolegové se snaží pachatele dopadnout," řekl ČTK mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Ve Vyškově se v posledních týdnech potýkají s tím, že někdo vykrádá kontejnery na tříděný textil a elektroodpad. Nejenže v okolí nechává nepořádek, ale také poškozuje kontejnery. Radnice proto také uvažuje o instalaci kamer.