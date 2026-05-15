Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program v Konferenčním sále Alšovka naváže Znojemská muzejní noc věnovaná hlavně letošnímu 800. výročí povýšení Znojma na královské město. Do Festivalu muzejních nocí se pak postupně zapojí 208 českých a moravských měst a 656 institucí. Potrvá do 13. června.
Znojemská muzejní noc se kromě Alšovky koná také v minoritském klášteře a na hradě. Návštěvníky čekají tvořivé dílny, hudební vystoupení, audiovizuální show, šermíři, sokolnické ukázky i prohlídky expozic a výstav. Mezi jednotlivými lokalitami je zdarma sveze turistický vláček, informovala Renata Hurníková z Jihomoravského muzea.
V Brně se muzejní noc koná o den později, tedy v sobotu. Zapojí se 26 institucí na 52 místech v krajském městě a jeho blízkém okolí. Koordinátorem programu je Moravská galerie Brno, která otevře budovy Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea. "Není to ročník velkých zlomů, ale ročník, kdy věci fungují, a to je pro nás důležité," uvedl ředitel galerie Jan Press.
Oblíbeným cílem bývá Technické muzeum Brno, které se letos programově inspirovalo například aktuální výstavou o historii policie v Brně za první republiky. "Zachycuje vývoj výstroje, výzbroje, pomůcek a prostředků používaných příslušníky policejního ředitelství při výkonu služby a přibližuje také historii jednotlivých kriminalistických odvětví a jejich metody," popsal náměstek ředitele Josef Večeřa.
Pražská muzejní noc se koná až 13. června. Obstará tak tečku za celým Festivalem muzejních nocí.