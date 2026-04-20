Znojmo koupí pozemky u Louckého kláštera, upraví neudržované prostranství

Znojmo koupí čtyři pozemky o celkové rozloze 7500 metrů čtverečních mezi Louckým klášterem, Aninskou ulicí a plovárnou. Díky tomu bude moct převážně neudržovaný prostor proměnit v odpočinkové i zábavní místo pro obyvatele města. Za pozemky město zaplatí 15 milionů korun, uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková.
"Jsme rádi, že se po několika letech jednání podařilo najít kompromisní řešení s majitelem pozemků. Díky tomu se můžeme posunout dál v přípravě projektu," řekl místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). Město již dříve nechalo zpracovat územní studii s názvem Louka pod Loukou, na níž pracoval ateliér krajinářské architektury Zdeňka Sendlera a Lucie Radilové. Kromě úprav zeleně počítá s vybudováním dětského hřiště, multifunkčního hřiště a pumptrackové dráhy pro cyklisty a koloběžkáře. Ta ve Znojmě dosud chybí. "Počítáme i s parkovištěm, ale bude zachovaný přírodní charakter místa," uvedla Šuláková.
Město postupně zvelebuje Loucký klášter i jeho okolí. V klášteře vzniklo místo staré školy Centrum Louka, před několika týdny byla dokončena přeměna bývalé jízdárny ve velké společenské centrum a pokračuje obnova dalších částí. Z bývalého důstojnického pavilonu by se měl stát hotel. Několik let se také postupně restaurují okna kláštera.
Město má také studii pro úpravu venkovních prostor mezi Centrem Louka a jízdárnou. Upravovat se budou také terasy pod starým klášterem, které jsou v příkrém svahu a navazují na středověký rajský dvůr, a dotknou se také jižního dvora mezi jízdárnou a knihovním křídlem konventu, kde je vstup do návštěvnického centra Znovínu a farmářská prodejna.