Znojmo koupilo za šest milionů restauraci se společenským sálem v Příměticích

Znojmo odkoupilo za necelých šest milionů korun restauraci se společenským sálem v Příměticích. Jedná se o podnik známý jako U Polehňů, který už nechce současný majitel v důchodovém věku dále provozovat.
Současná koalice před dvěma lety jako opozice odkup navrhla, ale vedení města se tehdy postavilo proti. Podle místostarosty Jakuba Malačky (Naše Znojmo) se však na výhodnosti odkupu shodli bez ohledu na politickou příslušnost členové komise pro Přímětice, přičemž největší městská část s více než 4000 obyvatel dosud žádný obecní společenský sál neměla.
Za odkup se postavili nejen koaliční zastupitelé, ale i členové SPD a zastupitel zvolený za Znojmáky. Proti se postavilo pouze hnutí ANO. Malačka k výtkám odpůrců uvedl, že cena odpovídala znaleckému posudku. Obavy o to, že objekt bude potřebovat nákladnou rekonstrukci, jsou podle něj liché. "Není sice zánovní, ale rekonstrukce se dělala nedávno a možná deset let není třeba dělat nic kromě běžné údržby," řekl Malačka.
Uvedl také, že hnutí ANO kromě odmítnutí nepředstavilo žádnou smysluplnou alternativu, kde by se lidé v Příměticích mohli scházet. "Jakákoliv stavba nového objektu by byla dražší a volné pozemky jsou jen na okraji. Tento objekt je v centru Přímětic a i ze sídliště je to nejvíce deset minut pěšky," dodal místostarostka.
V provozu by měla zůstat nadále i restaurace, město ji však nemá ambici provozovat. Do konce roku ji bude zajišťovat současný provozovatel. Do té doby si chce vedení města definovat podmínky a vybrat nového.