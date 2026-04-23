Znojmo letos vymění dalších 37 oken v Louckém klášteře

Znojmo letos vymění v další etapě rekonstrukce Louckého kláštera 37 oken, a to ve dvorní části rizalitu východního křídla. Aktuální investice činí přes osm milionů korun, uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková. Město okna obnovuje již deset let za podpory ministerstva kultury a postupně se blíží k cíli.
S letošní etapou už to bude téměř 300 oken. "Podle předpokladů nás čekají ještě dvě etapy příští a přespříští rok, v roce 2028 bychom tak měli mít hotovo," řekl ČTK místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo).
Letos se bude obnovovat devět oválných oken, 27 dvoukřídlých a jedno větrací s barokní mřížkou. "Nová okna budou přesnými replikami těch historických. Budou vyrobená z modřínového dřeva, natřená budou ručně v odstínu matné slonové kosti," řekl Kacetl.
Loucký klášter se po částech také otevírá veřejnosti a je o něj zájem. "Mezi obyvateli Znojma i turisty je veliká poptávka po pravidelném návštěvnickém provozu v tzv. novém konventu. I když tyto ohromné prostory kromě sezonních výstav zatím nemají žádné trvalé využití, je pro každého velkým zážitkem se tudy jen procházet a obdivovat architektonické umění pozdního baroka," řekl Kacetl.
Město se věnuje postupné obnově Louckého kláštera a přilehlého okolí od roku 2010, kdy jej získalo ve velmi špatném stavu od státu. "Jsem rád, že tato národní kulturní památka pomalu, ale jistě vstává z mrtvých. Vzniklo oblíbené návštěvnické a kulturní Centrum Louka, nyní se spouští provoz v Centru Jízdárna. Pro důstojnický pavilon pracujeme na hotelovém využití," řekl Kacetl.
Postupně se mění i venkovní část mezi Centrem Louka a Centrem Jízdárna a město také v dubnu koupilo pozemky mezi Louckým klášterem, Aninskou ulicí a plovárnou. Díky tomu bude moct převážně neudržovaný prostor proměnit v odpočinkové i zábavní místo pro obyvatele města.