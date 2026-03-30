Znojmo odloží splatnost dotace místním fotbalistům kvůli sázkařské aféře

Fotbalový klub 1. SC Znojmo, který nastupuje ve čtvrté lize, zatím milionovou dotaci od města na letošní rok nedostane. Kvůli zapletení do rozsáhlé sázkařské aféry, která před týdnem otřásla českým fotbalem, dnes zastupitelé schválili dodatek, podle něhož se termín vyplacení posunuje z 19. dubna na 7. září. Podle místostarosty Jakuba Malačky (Naše Znojmo) město ctí presumpci neviny a do červnového zasedání by vedení města chtělo mít informace od Fotbalové asociace ČR (FAČR) a od policie.
"Zda dotaci vyplatit či nevyplatit, se budeme moct rozhodnout na základě ověřených informací. Nebylo by fér se rozhodovat pouze na základě informací z médií. Pokud se obvinění potvrdí, neumím si představit, že by pro vyplacení dotace někdo zvedl ruku," řekl Malačka. Vedení města se ještě nesešlo ani s vedením klubu, informace má zatím pouze v písemné podobě.
Korupční kauza se týká sázkových podvodů, do nichž byli podle obvinění zapleteni především hráči a rozhodčí. Klub zatím oficiálně vydal prohlášení, v němž se od těchto praktik distancuje. "Vyčkáme na další řízení a závěry policie a FAČR. Při šetření události budeme maximálně spolupracovat s těmito orgány. Respektujeme presumpci neviny, ale samozřejmě po vydání pravomocných rozhodnutí okamžitě učiníme příslušná opatření. Do rozhodnutí příslušných orgánů se budeme normálně připravovat na další utkání," uvedl klub na webu. Podle Malačky klub městu řekl, že by byl rád, kdyby nebyl kvůli pochybení jednotlivců potrestaný celý klub.
Policisté obvinili v korupční kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, skončili v ní čtyři z nich. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě 1. SC Znojmo jde třeba o TJ START Brno.