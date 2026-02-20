Před 800 lety se Znojmo stalo královským městem. Oslavy se nesou v okurkovém hávu

Karolína Kučerová
  15:12
Přesně 800 let uplynulo od doby, kdy český král Přemysl Otakar I. udělil Znojmu statut královského města – vůbec prvnímu na jižní Moravě. Právě tento významný moment si místní letos připomenou řadou oslav. Sice se oslavami jako červená nit vine symbol nakládané okurky, tolik staletí však ve městě ve skutečnosti není.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.

Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města. | foto: BoysPlayNice Photography & Concept

Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
5 fotografií

Lidé se mohou ve Znojmě těšit na středověkou slavnost s hostinou, ležení tří armád v hradebním příkopu, pochod vojsk městem i další kulturní a zábavní program, který na ně čeká po celý rok.

Vrcholem se stane víkend od 5. do 7. června, kdy se koná takzvaná Znojemská nakládačka. „Název odkazuje k jednomu ze symbolů města, jímž jsou nakládané okurky, ale také k tomu, že návštěvníci dostanou obrazně řečeno naloženou porci zážitků,“ zdůvodňuje pojmenování starosta města František Koudela (ODS).

Oslava okurky, apokalypsa i kolony. Tvůrce ukazuje Znojmo pomocí umělé inteligence

V okolí hradu, konkrétně v Hradní ulici, na nádvoří a v jižním příkopu u Prašné a Nové věže, bude připraven historický program. Prostory nazdobí tak, aby připomínaly dobovou atmosféru právě při založení města. „Horní náměstí pak nabídne hudební vystoupení. Spojujícím prvkem je, že všichni účinkující pocházejí ze Znojma a okolí nebo na něj mají osobní vazbu, “ přibližuje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která má organizaci oslav na starosti. Scénu doplní vizuální ztvárnění historie města promítané na budovu pošty.

Víčko s připomínkou výroby okurek ve Znojmě

Při procházce centrem se návštěvníci pokochají speciální květinovou výzdobou či vlajkami, které v období hlavních slavností ozdobí okolní budovy. Právě vizuální identita se stala jedním z důležitých bodů oslav. Pořadatelé ke spolupráci přizvali designerské studio Kabinet Works, jehož pracovníci navrhli například svíčku ve tvaru okurky, která voní po kopru, nebo zavařovací víčka s tematickými slogany. Tím hlavním celé kolekce se stalo „Nakládáme už od roku 1226“.

„Od začátku panovala jasná shoda na tom, že oslavy chceme pojmout jinak. Proto vznikla autorská kolekce designového merche, který není klasickým suvenýrem. Jedná se o věci, které se mají používat, nosit a dávat a které přirozeně přenášejí identitu osmisetletého města do každodenního života,“ vysvětluje zakladatelka studia Dagmar Skokanová. Merch chce v průběhu roku doplňovat o další položky, v plánu jsou například ponožky, hrnky nebo skutečné zavařené okurky. Jejich velkovýroba však ve městě skončila už před čtvrt stoletím.

Další rána pro znojemské okurky, ztrátový provoz nejspíš skončí

Některé vzpomínky však nezíská jen tak někdo. Město připravilo také pamětní medaile, jež obdrží pouze znojemské děti narozené v letošním roce. Budou jim tak připomínat, že na svět přišly při významném jubileu.

Výročí se však netočí jenom okolo slavností, zábavy a suvenýrů – zaujme také lidi, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Po celý rok se bude totiž zapojovat mnoho místních organizací či institucí, třeba Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Městská knihovna nebo středisko volného času.

Okurka jako svíčka
Okurka jako svíčka
Víčko s připomínkou výroby okurek ve Znojmě
Taška s připomínkou výroby okurek ve Znojmě
5 fotografií

Znojemská beseda si pak na každý měsíc připravila netradiční prohlídky významných míst, jako je lapidárium, krypta kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava nebo část velkého barokního konventu.

Chaloupecký připomíná, že smyslem výročí není jen ulpívání na minulosti. „Nechceme být skanzenem nebo pohlednicí. Představujeme Znojmo jako živé místo, které má paměť, zároveň i současný nadhled a humor. Znojmo jsou víno a okurky, kostely i sklepy, práce i zábava. A taková je také identita jubilejního roku,“ podotýká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Jarní Velký knižní čtvrtek nabídne thrillery, historii Karla IV. i knihy o psychoterapii

ilustrační snímek

Velký knižní čtvrtek pravidelně dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, přináší knižní novinky, které by si z nejrůznějších důvodů čeští čtenáři a čtenářky neměli nechat ujít. V rámci letošního...

20. února 2026  18:06

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:32,  aktualizováno  18:06

Exministr Dvořák (STAN) bude kandidovat na Hradecku do Senátu, obhajuje Holásek

ilustrační snímek

Bývalý ministr pro evropské záležitosti a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) bude na podzim kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Hradec Králové....

20. února 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Za distribuci pervitinu a další činnost hrozí muži a ženě až desetileté vězení

ilustrační snímek

Kroměřížští kriminalisté objasnili případ distribuce pervitinu. Případ padesátiletého muže a pětatřicetileté ženy se při vyšetřování rozšířil o další trestnou...

20. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Knižní festival Ostrava uvádí novinky, festival Dovolená ukazuje zájem o Polsko

ilustrační snímek

Zájem českých turistů o Polsko roste, ukazuje festival cestovního ruchu Dovolená, který dnes začal v Ostravě a opět mu přibylo polských vystavovatelů. Na...

20. února 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Hlučínská radnice schválila úvěr na depozitář muzea, stavba začne na podzim

ilustrační snímek

Muzeum Hlučínska v Hlučíně na Opavsku bude mít nový depozitář zhruba za 50 milionů korun. Vznikne na pozemku města v blízkosti bývalé vodárenské věže. Město...

20. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Hasiči v Brně zasahují u požáru bytu, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Hasiči dnes odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. ČTK to řekli mluvčí hasičů...

20. února 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Jindřichův Hradec vytvoří centrální park na sídlišti Vajgar za 53 milionů korun

ilustrační snímek

Na největším jindřichohradeckém sídlišti Vajgar, kde žije 5000 obyvatel, vznikne letos centrální park. Na ploše 3,8 hektaru nahradí část jehličnatých stromů...

20. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vsetín opraví na památníku datum vypálení synagogy, stalo se to o dva dny dříve

ilustrační snímek

Město Vsetín opraví na památníku stojícím na místě bývalé židovské synagogy ve Štěpánské ulici datum jejího vypálení. Historik totiž zjistil, že byla vypálena...

20. února 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Innomotics vstupuje na Amper s inovacemi pohonů a řešeními pro úsporu energie

20. února 2026  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.