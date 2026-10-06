Znojmo otevřelo velké parkoviště na bývalém autobusovém nádraží

Znojmo otevřelo velké parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 parkovacích míst a pět dalších pro držitele průkazů ZTP. Zatím je otevřené zhruba z poloviny, kompletně bude dostupné za dva týdny. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí města Petra Šuláková.
Městu trvalo otevření delší čas, než předpokládalo. Bylo potřeba administrativně vyřešit používání soukromého pozemku pro veřejné parkování. Zatím je k dispozici zdarma. Do budoucna může město podle vytíženosti a zkušeností s provozem přistoupit k úpravě režimu parkování i s ohledem na připravovaný systém parkování ve městě.
Bývalé autobusové nádraží bylo opuštěné dlouhodobě, ale až po několika letech od změny vlastníka se podařilo s tím současným domluvit na pronájmu. Město si pozemek o rozloze téměř 4000 metrů čtverečních pronajalo loni.
Město plánuje i jiné parkovací plochy. Jedna má vzniknout v ulici 28. října a další u plovárny v Louce. Politici mají v plánu také postupně zavést systém rezidentního parkování, na jehož přípravě pracují.