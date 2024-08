Topení školáka se řeší jako přestupek, znojemskou plovárnu pohlídá ostraha

Opatření se týká Městské plovárny Louka, kterou denně navštěvuje průměrně 800 lidí. Poté, co zde desetiletého Martina podle jeho otce napadly romské děti ve věku 10 až 14 let, zasedla bezpečnostní rada města a vyslala do ulic včetně plovárny společné hlídky strážníků a státních policistů. Problémy s Romy totiž Znojmo řeší dlouhodobě.

Nové vedení města, které na začátku srpna vystřídalo původní koalici v čele s Ivanou Solařovou (ANO), se nyní rozhodlo k dalšímu kroku. Až do konce letního provozu, tedy do 13. září, bude na plovárnu dohlížet bezpečnostní agentura True Agency Security.

„S ohledem na události, které se na plovárně v průběhu letních prázdnin udály, musíme reagovat. Městská policie Znojmo bohužel nemá kapacitu na to, aby každý den uvolnila dva strážníky výhradně pro hlídání plovárny. Proto jsme přijali toto opatření. Bezpečnost občanů i návštěvníků Znojma je na prvním místě,“ oznámil nový znojemský starosta František Koudela (SPOLU).

Na pořádek na plovárně budou každý den od 14 do 21 hodin dbát dva sekuriťáci. V případě, že bude Louka třeba kvůli nepřízni počasí zavřená, se mohou přesunout do jiných lokalit Znojma.

„Doufejme, že jejich přítomnost bude působit preventivně a k dalším incidentům již nedojde. Security bude dohlížet na dodržování provozního řádu a v případě zjištění porušení bude v prvé řadě vše řešit s plavčíky. Pokud by došlo k výtržnostem nebo agresivnímu chování, mají oprávnění výtržníky zadržet až do příjezdu hlídky Městské policie Znojmo nebo Policie ČR. Tímto způsobem se snažíme předejít potenciálním problémům a návštěvníkům dopřát pocit bezpečí,“ nastínil nový místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Plivání a tahání za vlasy řeší i OSPOD

Co se týče červnového incidentu, který rezonoval celým Znojmem, strážníci původně chtěli věc předat státním policistům. Po dohodě však případ zůstal u nich, protože nebylo podezření na spáchání trestného činu.

„Ze strany Městské policie Znojmo bylo předáno oznámení o podezření, že byl spáchán přestupek proti občanskému soužití ze strany neznámých pachatelů (nezletilých chlapců), kdy podezřelé osoby se nepodařilo na místě ztotožnit,“ informovala mluvčí znojemské radnice Lenka Pikartová s tím, že přestupková řízení jsou neveřejná, a výstupy z přestupkových spisů tudíž nelze poskytnout.

Podle nedávno svržené starostky Solařové rovněž městská policie řeší různé prohřešky s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

„Týká se to třeba případů napadení ze strany problémových dětí na plovárně a ve spodní části města. Je to třeba plivání nebo tahání za vlasy, o kterém jste mě také někteří informovali, a přesně takové a podobné případy naši strážníci předali OSPODu k došetření. Něco takového nebudeme dále tolerovat a z naší strany uděláme maximum pro to, abyste si mohli užít léto v klidu a pohodě,“ napsala Solařová.