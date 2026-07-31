Znojmo po dvouleté přípravě představí systém rezidentního parkování

Znojmo po dvouleté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru a postupně se systém rozšíří do dalších částí města, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Petra Šuláková. Lidé se mohou na představení systému přijít podívat 27. srpna od 17:00 do Centra Jízdárna a mohou vznášet své připomínky, než bude systém definitivní.
O potřebě systému se mluví ve Znojmě 20 let, současné vedení na něm pracuje dva roky. "Parkování ve Znojmě potřebuje jasná pravidla. Mají přinést větší přehlednost, lepší dostupnost parkovacích míst i spravedlivější podmínky. Než ale přijmeme finální rozhodnutí, chceme návrh otevřeně představit veřejnosti a vyslechnout si názory," řekl starosta František Koudela (ODS).
Město si nechalo zpracovat analýzu parkování v letech 2021 a 2022, z níž nyní vedení vycházelo. Zároveň sbíralo zkušenosti z jiných měst a hlavním odborným poradcem se stal Dalibor Pituch z Jihlavy. Krajské město Vysočiny zavádělo systém před několika lety.
"Parkování je téma, které se dotýká prakticky každého. Představíme nejen nový parkovací systém, ale také připravovanou Kartu občana, která s ním úzce souvisí. Lidem s trvalým pobytem ve Znojmě a jeho příměstských částech nabídne řadu výhod, například zvýhodněné vstupy do městských sportovních a kulturních zařízení nebo volné minuty na parkování. Věříme, že toto propojení přinese občanům skutečné výhody," doplnil místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).
Parkování reguluje řada měst v Česku. Primárním cílem je zlepšit možnosti rezidentů, aby zaparkovali v okolí svého bydliště. Dalším cílem je motivovat návštěvníky, kteří jsou nuceni za parkování i mimo centrum platit, k používání městské hromadné dopravy.