Znojmo po dvouleté přípravě představí systém rezidentního parkování

Autor: ČTK
  14:49aktualizováno  14:49
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Znojmo po dvouleté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru a postupně se systém rozšíří do dalších částí města, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Petra Šuláková. Lidé se mohou na představení systému přijít podívat 27. srpna od 17:00 do Centra Jízdárna a mohou vznášet své připomínky, než bude systém definitivní.

O potřebě systému se mluví ve Znojmě 20 let, současné vedení na něm pracuje dva roky. "Parkování ve Znojmě potřebuje jasná pravidla. Mají přinést větší přehlednost, lepší dostupnost parkovacích míst i spravedlivější podmínky. Než ale přijmeme finální rozhodnutí, chceme návrh otevřeně představit veřejnosti a vyslechnout si názory," řekl starosta František Koudela (ODS).

Město si nechalo zpracovat analýzu parkování v letech 2021 a 2022, z níž nyní vedení vycházelo. Zároveň sbíralo zkušenosti z jiných měst a hlavním odborným poradcem se stal Dalibor Pituch z Jihlavy. Krajské město Vysočiny zavádělo systém před několika lety.

"Parkování je téma, které se dotýká prakticky každého. Představíme nejen nový parkovací systém, ale také připravovanou Kartu občana, která s ním úzce souvisí. Lidem s trvalým pobytem ve Znojmě a jeho příměstských částech nabídne řadu výhod, například zvýhodněné vstupy do městských sportovních a kulturních zařízení nebo volné minuty na parkování. Věříme, že toto propojení přinese občanům skutečné výhody," doplnil místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Parkování reguluje řada měst v Česku. Primárním cílem je zlepšit možnosti rezidentů, aby zaparkovali v okolí svého bydliště. Dalším cílem je motivovat návštěvníky, kteří jsou nuceni za parkování i mimo centrum platit, k používání městské hromadné dopravy.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Vědci budou po dobu 12 měsíců měřit v Brně na 35 místech emise škodlivin

ilustrační snímek

Vědci boudou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Od minulého týdne instalují senzory, které doplní stávající...

1. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie

ilustrační snímek

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého, na tělo v řece upozornili svědci, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti události policie vyšetřuje,...

1. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo, vědci napočítali patnáct rybích druhů

ilustrační snímek

Patnáct druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném Mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce, jehož obnova byla dokončena loni jako součást protipovodňových...

1. srpna 2026  9:56,  aktualizováno  9:56

Přerov chystá obnovu veřejného prostranství v Lýskách za 5,2 milionu korun

ilustrační snímek

Přerov připravuje revitalizaci veřejného prostranství v místní části Lýsky. Projekt v odhadované hodnotě 5,2 milionu korun bez DPH zahrnuje nové chodníky,...

1. srpna 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po bouřkách v noci na dnešek hasiči na východě Čech vyjížděli na desítky míst

ilustrační snímek

Po bouřkách v pátek večer a v noci na dnešek museli hasiči na východě Čech vyjíždět na desítky míst, aby odstranili spadlé stromy a větve. Většinou nezpůsobily...

1. srpna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům

ilustrační snímek

Dva lidé zemřeli v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...

1. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  10:48

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:30

U Frýdlantu nad Ostravicí zemřel po nehodě osmadvacetiletý motorkář

ilustrační snímek

Osmadvacetiletý řidič motocyklu zemřel v pátek odpoledne po střetu s osobním vozidlem u Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Novinářům to dnes sdělil...

1. srpna 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

V Ústeckém kraji zemřel v červenci na silnicích jeden člověk, stejně jako loni

ilustrační snímek

V Ústeckém kraji zemřel v červenci při dopravních nehodách stejně jako loni jeden člověk. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtů ČTK se v...

1. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:30

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:29

Pravidelně sleduji a dokumentuji revitalizaci u stanice metra Strašnická. Práce pokročily.Je to skvělá zpráva.Samotná stanice a okolí potřebují opravy jako sůl.Stávající stav je nevyhovující.

vydáno 1. srpna 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.