Znojmo představí studii na přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na knihovnu

Znojmo se chystá za dva týdny, 19. května, představit veřejnosti architektonickou studii na přestavbu budovy bývalé pošty na Horním náměstí na městskou knihovnu. Ta současná v Zámečnické ulici už nestačí současným potřebám a aktivitám, které už zdaleka nespočívají jen v půjčování knih. Nová by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra, uvedl v tiskové zprávě starosta František Koudela (ODS).
Koupi budovy zastupitelé schválili v roce 2021, podle původního plánu se do ní měli přesunout úředníci z budovy na náměstí Armády. V loňském referendu však lidé preferovali umístění knihovny do budovy pošty a město začalo postupně opravovat úřednickou budovu na náměstí Armády.
Za návrhem přestavby pošty stojí ateliér Kuba & Pilař architekti. Dnes je budova z velké části nevyužitá a neodpovídá současným technickým požadavkům. "Architekti chtějí odstranit nevhodné zásahy z minulosti a zachovat a zdůraznit původní prvky, jako jsou například litinové sloupy ve vestibulu, historické schodiště nebo štukovou výzdobu," uvedla mluvčí města Petra Šuláková.
Knihovna již dnes nabízí vedle své základní činnosti také přednášky, pracuje s dětmi od útlého věku, stejně tak nabízí akce pro seniory a vytváří prostor pro setkávání. K tomu už prostory současné knihovny nestačí. V nové knihovně má být i literární kavárna s venkovní zahrádkou v atriu, velký přednáškový sál a také studovny. Díky rekonstrukci se také otevře dosud uzavřený vnitroblok a vznikne nový průchod z Horního náměstí do Horní České ulice. Atrium s vodním prvkem a zelení má sloužit nejen návštěvníkům knihovny.
"Při vytváření podoby nové knihovny jsme se inspirovali i městy, která také hledala cestu k nové knihovně. I historické budovy mohou skvěle fungovat pro současné potřeby moderního komunitního centra. Jedna z takových knihoven, která může být inspirací, je třeba v Písku," uvedla místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci). V historické budově u náměstí Svobody funguje například v Brně Knihovna Jiřího Mahena.