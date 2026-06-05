Znojmo slaví 800 let od založení královského města třídenním festivalem

Autor: ČTK
  18:01aktualizováno  18:01
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| foto: ČTK

Hudba, dobové pokrmy a řemesla i vojenská historie se dnes odpoledne a navečer zabydlely v historickém centru Znojma. Začal třídenní festival Znojemská nakládačka, který je hlavní částí oslav 800 let od vzniku Znojma jako královského města. Program bude na Horním náměstí, na nádvoří hradu či v jižním hradebním příkopu. V sobotu i v neděli pokračuje program už od dopoledne. Součástí festivalu jsou i doprovodné sportovní či kulturní akce.

Historická část festivalu je na hradním nádvoří. Stojí na něm historické stany, řemeslníci mají svoje dílny, otevřená je krčma a vystupují šermíři. "Do doby založení královského města návštěvníky dnes večer přenese velkolepá inscenace souboru Tambora Bohemica. Vychází z historických pramenů a nabídne autentické a zároveň divácky atraktivní ztvárnění klíčového okamžiku, do něhož se zapojí přes 50 účinkujících v čele s postavami Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské," řekl ČTK ředitel Znojemské Besedy Jaroslav Chaloupecký.

Po slavnostním aktu následuje středověká hostina pod širým nebem pojatá jako divadelní příběh, která vtáhne do děje diváky z publika. Hradní nádvoří zaplní hudba, rytířské souboje, tanečníci, kejklíři i ohňová vystoupení a scéna ožije autentickou atmosférou.

Scéna v hradebním příkopu dnes přenesla přihlížející do doby napoleonských válek. Vzniklo zde komorní vojenské ležení, které návštěvníkům nabízí setkání s vojenským prostředím minulých století. V sobotu budou následovat ukázky výcviku vojáků, lidé si prohlédnou zbraně, budou moci ochutnat dobová jídla z polní kuchyně nebo uvidí činnost tehdejší vojenské zdravotní služby. Součástí programu bude také pochod armád městem. Vojenské ležení bude také v dolní části Horního parku, kde budou i aktivity pro děti. Večerní představení o založení královského města se bude opakovat v sobotu večer.

Neděle už bude poklidnější, program se bude soustředit v Hradní ulici a na hradním nádvoří bude dopoledne mše pod širým nebem. Program zakončí koncert v chrámu svatého Mikuláše.

Součástí doprovodného programu je například prohlídka staré pekárny, což je dům s charakterem 13. století ve Velké Mikulášské ulici. V sobotu také bude autogramiáda významných znojemských osobností.

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