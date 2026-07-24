Znojmo uvažuje o holubníku i krmivu s látkou omezující rozmnožování holubů

Znojmo zjišťuje, jak snížit počty holubů, jejichž trus škodí památkám a trápí majitele domů. Prověřuje možnost zřídit městský holubník a možnost přikrmování holubů s přídavkem látky proti rozmnožování. S oběma metodami mají různá evropská města zkušenosti. Podle starosty Františka Koudely (ODS) je třeba k úspěšné regulaci holubí populace kombinovat více metod. Uvedl to v tiskové zprávě.
Město využívá služeb profesionálního sokolníka, který plaší holuby na nejzatíženějších místech. Dalším krokem je zabezpečení městských budov pro hnízdění, omezení přístupu na půdy, kde se holubi usazují, a město také zajišťuje pravidelnou údržbu nejvíce zasažených domů. To však stále nestačí.
Proto vedení přemýšlí o dalších metodách. "Jednou z variant je vybudování městského holubníku s řízeným rozmnožováním. Funguje v řadě evropských měst a využívají jej také některá města v Česku. Cílem není holuby z města zcela odstranit, ale udržovat jejich populaci na úrovni, která nepředstavuje významný problém pro obyvatele ani pro historické památky," uvedla místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci).
Nedávno proto vedení města s ředitelkou znojemské věznice navštívilo vazební věznici v Brně, kde se na provozu městského holubníku podílejí odsouzení; jde o součást pracovních aktivit. "Zajímalo nás, jak je celý systém nastavený, jaké přináší výsledky a jak vypadá každodenní provoz. Pomůže nám to rozhodnout, jestli má smysl vydat se stejnou cestou i ve Znojmě," řekla Beranová.
Krmivo s přídavkem látky omezující rozmnožování zase využívají třeba už čtvrt století v rakouském Linci nebo rovněž v Krakově či Barceloně a dalších městech. Město řeší, zda je metoda účinná, bezpečná a šetrná k okolí.
Zároveň apeluje na veřejnost, aby holuby nepřikrmovala a majitelé nemovitostí zabezpečili své půdní prostory a případně zvážili instalaci sítí a jiných zábran, aby ptáci měli ztížené podmínky. "Cílem je do budoucna nastavit účinný komplexní systém regulace, který bude ekonomicky únosný a funkční," řekl Koudela.