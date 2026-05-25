Znojmo v červnu představí budoucí podobu Domečku

Znojmo představí na veřejném projednání 11. června rozpracovanou projektovou dokumentaci, podle níž se chystá opravit historickou budovu Domeček pro společenské a kulturní využití, uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková. Tomuto účelu sloužil naposledy v 90. letech, kdy si z něj udělala sídlo pobočky Česká spořitelna. Město objekt koupilo v roce 2018.
Domeček je jednou ze starších budov, jimž chce město dát v příštích letech nový účel. Nedávno představilo záměr přeměny pošty na Horním náměstí a pracuje na novém využití bývalých městských lázní.
Domeček stojí od počátku 80. let 19. století a původně se jednalo o německý spolkový dům, pro který se v češtině ujal tento název. V roce 1930 na něj přibyla nástavba s hotelem. "Domeček má pro Znojmo mimořádný historický a společenský význam. Generace Znojmáků jej vnímaly jako důležité místo společenského života. Občané od nás očekávají, že mu vrátíme důstojnou podobu a zároveň vytvoříme moderní prostor odpovídající dnešním potřebám," řekl místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Architektonický návrh respektuje historickou koncepci domu, obnovuje její nejcennější kvality a odstraňuje nevhodné novodobé zásahy.
Dominantou bude reprezentativní společenský sál v přízemí, který v minulosti sloužil plesům, koncertům, přednáškám a dalším kulturním akcím. K sálu budou opět přiléhat dvě přísálí, která umožní rozšíření kapacity při větších akcích, ale budou moci fungovat i samostatně. V západním přísálí bude restaurace propojená s barem a s velkou letní terasou. V prvním patře se počítá s obnovou trojice salonů propojených s hlavním sálem okenními průhledy. Zbývající část prvního patra s většími i menšími salonky bude sloužit rodinným oslavám nebo akcím firem, škol či spolků. Nejvyšší patro, které bylo dříve hotelem, budou využívat Základní umělecká škola Znojmo a Středisko volného času Znojmo.
Architekti řeší i celkovou úpravu venkovních prostor, kde bude letní terasa spojená s restaurací. "Domeček se maximálně otevře do Dolního parku. Novinkou bude denní branka ke kašně parku, která poslouží jako zkratka do Rudoleckého ulice a k nádraží. Kvůli ekonomice provozu počítáme ještě s oddělenými kancelářskými prostorami ke komerčnímu pronájmu," uvedl Kacetl.
Město tak bude mít po opravě další velký společenský sál. Od přelomu roku je velký sál ve zrekonstruované bývalé jízdárně v Louckém klášteře.