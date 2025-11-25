Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy

Karolína Kučerová
  5:22aktualizováno  5:22
Barevnými světly a množstvím dekorací ožijí od pátku 28. listopadu ulice v centru Znojma. Den na to otevřou své stánky i trhovci na Masarykově náměstí. Koupit tam dárek svým blízkým nebo si pochutnat mohou lidé až do 31. prosince.
Znojemský advent

Znojemský advent | foto: Znojemská beseda

Znojemský advent
Znojemský advent
Oblíbená znojemská herna Sládkovna se před Vánocemi v roce 2025 vytasila s...
Znojemský advent
12 fotografií

Kromě nakupování, jídla a pití se mohou těšit na vyhlídkové kolo, ohradu s ovcemi, betlém, několik koncertů, zimní kino nebo třeba zabijačku.

Hlavní novinkou je projížďka koňským povozem, která láká na netradiční pohled na vánoční veselí. S novými prvky se vytasila také oblíbená herna Sládkovna.

Kdy jsou vánoční trhy ve Znojmě?

  • 28. listopadu až 31. prosince 2025
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v neděli 30. listopadu v 16:45.
  • Stánky otevřou trhovci o den dříve, v sobotu 29. listopadu. V provozu budou každý den od 10 do 21 hodin. Skončí 31. prosince ve 20 hodin.

Téměř všechny vánoční prvky se ve Znojmě objeví už od pátku 28. listopadu, vyhlídkové kolo se spustí až v neděli 30. listopadu. Do kdy budou k vidění, se liší. Například herna Sládkovna bude otevřena až do 11. ledna, vyhlídkové kolo do 4. ledna, zatímco ohrada s ovcemi zmizí už 27. prosince.

Letošním vánočním stromem je 22 metrů vysoký smrk ztepilý, který městu darovali manželé Janků ze Znojma.

Znojemský advent
Znojemský advent

Kde jsou vánoční trhy ve Znojmě?

  • Masarykovo náměstí
  • Komenského náměstí
  • Václavské a Horní náměstí
  • Hradní ulice
  • U Rotundy svaté Kateřiny

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Prodejní stánky a v drtivé většině i hlavní program se bude odehrávat na Masarykově náměstí. V dolním sále Znojemské besedy na Masarykově náměstí bude probíhat herna Sládkovna pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí bude až do prvního lednového víkendu vyhlídkové kolo.

Výzdoba září i na Václavském a Horním náměstí, kde je menší vánoční strom a jeden stánek. Světelné prvky se rozsvítí i na ulicích Obroková a Hradní.

Ohrada s ovcemi bude v Hradní ulici, stejně tak se tu mohou lidé každý pátek a víkend občerstvit ve stánku TeraZa u Rotundy. Navíc se tu 6. prosince uskuteční zabijačka. Dřevěný betlém bude stát u Rotundy svaté Kateřiny.

Znojemský advent
Znojemský advent

Program vánočních trhů ve Znojmě

  • Různorodý sortiment – dárky, horké nápoje, řemeslné výrobky i oblíbené české a mezinárodní dobroty
  • Zimní kino – promítání vánočních i rodinných filmů
  • Sládkovna – kočovná herna s loutkami, hračkami, maskami a dalšími předměty z tvorby manželů Sládkových
  • Vyhlídkové kolo – nezapomenutelný pohled na rozzářené město z výšky
  • Vánoční jízda koňským povozem – adventní Znojmo z jiné perspektivy
  • Zabijačka – domácí speciality, staročeská pohoda a řeznické umění
  • Ohrada s ovečkami, betlém – potěšení pro nejmladší návštěvníky
  • Fotopointy – místo pro zachycení vzpomínky
  • Splněná přání – dobročinná akce pomáhající dětem ze sociálně slabšího prostředí

Při rozsvícení vánočního stromu vystoupí zpěvák Pavel Callta s Dětským pěveckým sborem Libohlásek. Hudební program v průběhu trhů doplní také Mikuláš Hrbáček s kapelou Nanovo, Lumeny, Květinka, Marcell a fiedlerski, Banda, Pavel Čadek a Úcellová kapela nebo Zkusmeto. V městském divadle vystoupí 4. prosince i Radůza.

Silvestr – komedie v městském divadle či dětský ohňostroj na Masarykově náměstí

Znojemský advent
Znojemský advent

Novinky vánočních trhů ve Znojmě

  • Koňský povoz: na cestu se vydá každý předvánoční prosincový pátek mezi 15. a 18. hodinou. Napoprvé 5. prosince vyjede každých 15 minut, následující dva pátky pak každých 30 minut. Projíždět bude historickým centrem města.
  • Novinky ve Sládkovně: v herně nově děti i jejich rodiče naleznou mechanickou skříň v podobě pohyblivého betlému se zpívajícím sborem, který se aktivuje pohybovým senzorem. Dále také sedm nových herních instalací s názvy: Okresní přebor, Je libo sushi?, Věštkyně Jolanda, Švihej dom, mrzne!, Sáňkařská dráha pro loutkové sáňkaře a sněhové koule nebo Prodej božích kaprů. „Lidé si zde budou moci především hrát, zároveň však budou zábavnou formou překonávat rozmanité překážky a vzájemně si pomáhat,“ říká Jaroslav Chaloupecký, ředitel příspěvkové organizace Znojemská Beseda, která vánoční trhy ve Znojmě organizuje.
Oblíbená znojemská herna Sládkovna se před Vánocemi v roce 2025 vytasila s...
Oblíbená znojemská herna Sládkovna se před Vánocemi v roce 2025 vytasila s...

Jak se na vánoční trhy dostat a kde zaparkovat

Po příjezdu vlakem nebo autobusem na hlavní nádraží trvá cesta na Masarykovo náměstí asi deset minut pěšky.

Kdo by odtud chtěl využít hromadnou dopravu, může sednout na linky 803, 804 nebo 806. Všechny tři staví na zastávce Náměstí Komenského, odkud se do centra lze dostat pěšky asi za tři minuty.

Při cestování autem lze zaparkovat na parkovištích u centra. Možností je náměstí Svobody s asi 110 místy, odkud je to do centra dění asi patnáct minut. Nedaleko jsou i parkoviště na náměstí Republiky nebo v ulicích Jana Palacha či Pontassievské, odkud se lze dostat na trhy za pár minut. Cena je 10 korun za každou hodinu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Sociální pohřeb.

Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb –...

25. listopadu 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Stivín patří k nejznámějším českým jazzmanům, kniha jej představí jako fotografa

ilustrační snímek

Jiří Stivín patří k nejznámějším českým jazzmanům, nová kniha jej však představí také jako fotografa. Publikace Systém Stivín je podle tvůrců obrazovým...

25. listopadu 2025  1:40,  aktualizováno  1:40

Dálnici D7 u Loun ve směru na Prahu uzavřela nehoda dvou nákladních aut

ilustrační snímek

Dálnici D7 u Loun ve směru na Prahu uzavřela dnes před 21:30 nehoda dvou nákladních aut. Na místo míří záchranáři. Uvedlo Národní dopravní informační centrum....

24. listopadu 2025  22:01,  aktualizováno  22:01

Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezonu v pátek, bude se lyžovat i na Černé hoře

ilustrační snímek

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezonu v pátek 28. listopadu, dříve než předpokládali. V provozu bude lanovka Hromovka a o víkendu se přidá i...

24. listopadu 2025  20:18,  aktualizováno  20:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Filmaři na jižní Moravě dostanou příští rok na natáčení dotace

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj a město Brno podpoří příští rok natáčení filmů v regionu dotacemi. Reagují tak na odmítavý postoj úředníků ministerstva financí k existenci...

24. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

24. listopadu 2025  19:24

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2026 počítá s příjmy 19,5 miliardy Kč

ilustrační snímek

Vedení Pardubického kraje sestavilo návrh rozpočtu na rok 2026. Počítá s celkovými příjmy včetně započtení přímých nákladů na vzdělávání 19,520 miliardy korun,...

24. listopadu 2025  17:34,  aktualizováno  17:34

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

24. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  19:10

Projekt Mostu Kpt. Bartoše v Pardubicích bude hotový až o deset měsíců později

ilustrační snímek

Pardubice připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nového přemostění přes Labe. Provizorium chce mít...

24. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  20:01

Znojmo veřejně projedná studie na přestavbu městských lázní a parku

ilustrační snímek

Znojmo veřejně projedná dvě studie, které změní tvář města. Ve středu 10. prosince to bude přestavba Městských lázní na víceúčelovou sportovní halu a v lednu...

24. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pořadatelé vánočních trhů v Brně kvůli žloutence posílili dezinfekci

ilustrační snímek

Na zvýšený počet lidí nakažených žloutenkou typu A reagují i pořadatelé vánočních trhů v Brně. Častěji dezinfikují toalety, více čistí stolky a jsou v kontaktu...

24. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Ústečané využili první den na sněhu k přípravám na Vánoce

ilustrační snímek

Obyvatelé Ústí nad Labem využili první zasněžený den letošní zimy k přípravám na Vánoce. Nedaleký skiareál Telnice byl dnes odpoledne prázdný. Zatím se v něm...

24. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.