Znojmo vypíše zakázku na projekt přestavby bývalé pošty na knihovnu

Znojmo vypíše zakázku na přípravu projektu pro přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na knihovnu a komunitní centrum. Za předpokládanou cenu 19 milionů korun má vybraný projektant připravit dokumentaci pro povolení stavby i pro stavbu samotnou, součástí bude i posouzení a průzkum současného stavu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí města Petra Šuláková. Termín přeměny budovy zatím není zřejmý a bude se odvíjet od možností financování. Jak nákladná stavba bude, na to odpoví připravovaný projekt.
Vedení města, které by mělo po volbách pokračovat ve stejném složení, usoudilo, že současná knihovna v Zámečnické ulici již nepostačuje. A to nejen hlavnímu účelu, jako je půjčování a studium knih, ale i souvisejícím aktivitám, jako jsou přednášky, workshopy a obecně kulturní a komunitní aktivity pro děti i dospělé. Počítá se například s literární kavárnou, přednáškovým sálem, komunitní dílnou, nahrávacím studiem, studovnami a prostory pro individuální i týmovou práci.
Součástí projektu je také otevření dnes nepřístupného vnitrobloku a vytvoření průchodu mezi Horním náměstím a Horní Českou ulicí, kde má vzniknout atrium se zelení, posezením a vodním prvkem. Budovu město koupilo od České pošty v roce 2021 a loni v referendu lidé preferovali její využití právě pro knihovnu.
Projekt bude navazovat na architektonickou studii, která počítá se zachováním řady cenných prvků budovy postavené v novorenesančním stylu začátkem minulého století. Jde například o litinové sloupy ve vestibulu, historické schodiště či štukovou výzdobu.
Znojmo se při přípravě přestavby inspirovalo například v Písku, v historické budově blízko náměstí Svobody působí také brněnská Knihovna Jiřího Mahena.