Znojmo vypsalo zakázky na dokumentaci pro dva projekty u Louckého kláštera

Znojmo vypsalo dvě zakázky na projektové dokumentace na proměnu okolí Louckého kláštera. Místo parkoviště vedle plovárny má stát parkovací dům a mezi klášterem, plovárnou a ulicemi Aninská a Za Plovárnou má vzniknout park určený k odpočinku i sportování. Podle starosty Františka Koudely (ODS) chce být město nachystané na uskutečnění projektů a případnou šanci získání peněz z dotačních programů, uvedl v tiskové zprávě.
"Nové programové období pro žádosti o dotace začne již v roce 2028 a chceme být dobře připraveni," řekl Koudela.
Loucký klášter a okolí je částí města, které se v posledních letech poměrně dynamicky rozvíjí a nadále se rozvíjet bude. Tím pádem tam bude přijíždět více návštěvníků než dosud. Parkoviště vedle plovárny pojme 206 aut, parkovací dům má mít kapacitu 368 míst. Projektová dokumentace bude navazovat na již hotovou architektonickou studii.
"Rozvoji lokality kolem Louckého kláštera musí odpovídat i dopravní infrastruktura. Nové parkování budou využívat návštěvníci Centra Jízdárna, Centra Louka, plovárny či krytého bazénu. Současně klademe velký důraz na to, aby zvolené řešení citlivě respektovalo prostředí národní kulturní památky Louckého kláštera a přirozeně do něj zapadlo," řekl místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Do budoucna má poblíž vzniknout například také hotel v bývalém důstojnickém pavilonu.
Stejně tak projekt parku nazvaný Louky pod Loukou naváže na již hotovou studii. "Tímto prostorem se zabýváme již od roku 2021. Od té doby jsme připravili studii, představili záměr veřejnosti a úspěšně dokončili výkup všech potřebných pozemků. Díky tomu můžeme projekt posunout do další fáze. Věřím, že v příštím volebním období už začneme tuto nevyužitou lokalitu proměňovat v kvalitní veřejný prostor," řekl místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).
Studie počítá s úpravou zeleně, vybudováním dětského a multifunkčního hřiště, pumptrackové dráhy a dalšími volnočasovými prvky při zachování parkového charakteru. Projektová dokumentace bude připravena tak, aby bylo možné postupovat po etapách. Součástí bude také řešení dopravního propojení Aninské ulice s plánovanou okružní křižovatkou Vídeňské, Brněnské a Klášterní ulice. Cílem kombinace těchto dopravních opatření je odvést dopravu z dnes přetížené křižovatky Melkusovy ulice a Dukelských bojovníků a ulevit přetížené Loucké ulici.