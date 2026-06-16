Znojmo zmírnilo vyhlášku o zákazu míčových her v Městském parku

Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v Městském parku provozování míčových her. Na pondělním zasedání schválili možnost hrát na tzv. kolbišti v hradebním příkopu. Je zde mlatová plocha, která slouží při slavnostech například rytířským turnajům. Procházejícím zde nehrozí riziko zasažení míčem a strážníci mohou ty, kteří si hrají jinde v parku, posílat sem, řekl dnes na tiskové konferenci starosta František Koudela (ODS).
Vyhlášku, která míčové hry zapovídá, schválili zastupitelé před čtyřmi lety. Děti a dospívající totiž v parku nehráli ani tak fotbal, jako se spíš z hecu trefovali míčem do kolemjdoucích. Vyhrocená situace se od té doby výrazně zlepšila. "V posledních měsících se ukázalo, že ne vždy se tu děti chovají neukázněně a malé děti si tu chtějí hrát s balonem. Proto jsme toto místo vytipovali, aby měly prostor," řekl Koudela.
Povolení her na kolbišti je i součástí prevence. "Ke hrám jsou přístupná všechna hřiště u základních škol, ale když strážník někoho z parku vykáže a pošle ho na takové hřiště, v praxi k němu ty děti nejdou a jdou na jiné místo v parku. Takto je mohou strážníci poslat na kolbiště místo věčného napomínání," řekl Koudela.
S dětmi z problémových rodin hrají preventisté z řad strážníků také pravidelně fotbal. "Rozdali jim i jakési 'klubové' kartičky, na které jsou tyto děti patřičně hrdé a řada z nich z toho má upřímně radost, že se jim někdo věnuje. Jsme s tím na začátku, není to jednoduché a nefunguje to u všech, nicméně je to součást prevence a nese to svoje ovoce," řekl Koudela.