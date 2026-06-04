Znojemská nakládačka připomene 800 let královského města, bude hostina

Autor: ku
  11:22aktualizováno  11:22
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Historický průvod, divadelní repríza královského povýšení původní osady, středověké ležení, koncerty místních umělců i videomapping. Znojmo si od pátku do neděle připomene 800 let od získání statusu královského města třídenními oslavami nazvanými Znojemská nakládačka.
Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na...

Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo. Na snímku královské slavnosti v roce 1327. | foto: Realita+

Město Znojmo slaví v roce 2026 osm set let od povýšení města Přemyslem Otakarem...
Město Znojmo slaví v roce 2026 osm set let od povýšení města Přemyslem Otakarem...
Město Znojmo slaví v roce 2026 osm set let od povýšení města Přemyslem Otakarem...
Město Znojmo slaví v roce 2026 osm set let od povýšení města Přemyslem Otakarem...
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Před 800 lety získalo Znojmo od krále Přemysla Otakara I. status královského města – jako první na území jižní Moravy. Od pátku do neděle proto čekají na místní i turisty oslavy s bohatým programem, zejména se středověkou tematikou. Organizátoři je pojmenovali regionálně a symbolicky Znojemská nakládačka.

„Název odkazuje k jednomu ze symbolů města, jímž jsou nakládané okurky, ale také k tomu, že návštěvníci dostanou obrazně řečeno naloženou porci zážitků,“ zdůvodňuje pojmenování znojemský starosta František Koudela (ODS).

Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

V okolí hradu, konkrétně v Hradní ulici, na nádvoří a v jižním příkopu u Prašné a Nové věže, je připraven historický program. Prostory nazdobí tak, aby připomínaly dobovou atmosféru právě při založení města, a samotný moment pak ztvární soubor s více než padesátkou účinkujících. Následovat bude velkolepá hostina pod širým nebem. Lidé se mohou těšit i na imitaci vojenského ležení či ukázky výcviku vojáku z napoleonských válek.

„Horní náměstí pak nabídne hudební vystoupení. Spojujícím prvkem je, že všichni účinkující pocházejí ze Znojma a okolí nebo na něj mají osobní vazbu,“ přibližuje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která má organizaci oslav na starosti. Mezi konkrétními jmény figuruje Kristína Šimegová, Pavel Šareš nebo Big Band Znojmo. Na koncerty naváže vizuální ztvárnění historie města promítané na budovu pošty.

Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo. Na snímku královské slavnosti v roce 1327.

Součástí programu budou také komentované prohlídky, ukázky historických řemesel, aktivity pro děti nebo tematické občerstvení. Akce se uskuteční na několika místech v centru města a organizátoři očekávají tisíce návštěvníků.

Oslavy 800 let od povýšení Znojma na královské město potrvají od pátku do neděle. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách města a pořadatelské Znojemské Besedy.

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