Zoo Brno na konci roku ukončí činnost záchranné stanice v Jinačovicích

Zoo Brno na konci roku po více než deseti letech ukončí činnost záchranné stanice v Jinačovicích. Hlavním důvodem je dlouhodobě nevyhovující technický stav budov a zázemí. Areál navíc není v majetku brněnské zoologické zahrady. Zoo o tom dnes informovala na facebooku. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy od roku 2015 poskytuje odbornou péči zraněným a handicapovaným zvířatům.
"Rozhodnutí nebylo jednoduché. Hlavním důvodem je dlouhodobě nevyhovující technický stav budov a zázemí, jejichž rekonstrukce by vyžadovala značné finanční prostředky. Areál navíc není v našem vlastnictví a investice do cizího majetku by za současných podmínek nebyla hospodárným řešením," uvedla zoo.
Pomoc volně žijícím živočichům bude nadále dostupná prostřednictvím dalších odborných zařízení, především Záchranné stanice v Rajhradě a Ptačího centra v Brně, a to podle jejich územní působnosti. Kontakty na příslušné stanice lze najít na webu Národní sítě záchranných stanic.
"Ukončení provozu v Jinačovicích pro nás neznamená, že bychom přestali vnímat význam záchrany volně žijících živočichů. Naopak. Do budoucna bychom rádi vytvořili podmínky pro obnovení této činnosti v moderním a dlouhodobě udržitelném zázemí," dodala zoo. Vše však bude záviset na dostupných finančních prostředcích a vhodných prostorách.
Záchranná stanice ročně pečuje o stovky zvířat. Přijímala například netopýry, ježky, menší druhy ptáků či mláďata veverek. Starala se také o dravce, sovy, jezevce, srnce, lišky či zajíce.