Zoo Brno začala stavět výběh pro jelena milu, dodělá ho do konce léta

Brněnská zoologická zahrada dnes zahájila stavbu výběhu pro jelena milu. Do konce prázdnin by měl vzniknout na místě dřívějšího výběhu pro losy. Autorem návrhu je architekt David Hofman, který propojil spodní a horní cesty, aby bylo možné zvířata sledovat ve všech částech výběhu. Přestavba je součástí přeshraničního projektu Archa, uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.
Ve spodní části výběhu jelena milu bude jezírko a mokřady a také spodní vyhlídka s odpočívkou. "Horní vyhlídku, kterou jsme zachovali, doplní nová visutá lávka. Snažili jsme se co nejvíce využít přírodní materiály, konstrukce lávky i spodní vyhlídka jsou z akátového dřeva," popsal Hofman.
Jelen milu byl ve volné přírodě v Číně vyhuben kolem roku 200 našeho letopočtu, uvedla Dungelová. "Přežíval ale v oborách a díky systematickému chovu v zoologických zahradách je dnes do volné přírody opět navracen," vysvětlila ředitelka.
Dotaci na vybudování výběhu získala brněnská zoo díky spolupráci s dalšími partnery. Součástí přeshraničního projektu za 1,5 milionu eur, v přepočtu 36,7 milionu korun, je i budování voliér v rehabilitační stanici pro volně žijící ptáky Národní zoologické zahrady Bojnice na Slovensku a aktivity Českého svazu ochránců přírody Hradec Králové na podporu návratu motýla okáče skalního do přírody.
"Z celkové sumy 1,5 milionu eur pochází 1,2 milionu z evropské dotace," uvedla Dungelová. Přeshraniční projekt podle ní chce veřejnost upozornit na úbytek biodiverzity a ukázat, jak složité je druhy na hraně vyhubení vrátit zpět do přírody.
Brněnskou zoo loni navštívilo 343.000 lidí, nejvíc od roku 1997. Vedení zahrady to přisuzuje příjezdu nových ledních medvědic, narození mláďat i soustavné práce na obnově zahrady. "Nejdeme pouze cestou velkých a nákladných projektů, ale i menších úprav a je vidět, že to návštěvníci oceňují," dodala Dungelová.
Brněnská zoologická zahrada otevřela v roce 1953. Je na Mniší hoře u Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová kolem 2200 zvířat 400 druhů.