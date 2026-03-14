Zoo Hodonín má nový ptačí pár. Jeřáb královský v přírodě vymírá kvůli znečištění

„Historicky jde o čtvrtý druh jeřába v naší zoologické zahradě po jeřábu popelavém, panenském a mandžuském. K dispozici mají ptáci upravený prostorný otevřený výběh se zvýšeným oplocením. Podobně jako plameňáci mají zastřižené letky na jednom křídle. Plánujeme k nim doplnění o další ptačí druh, a to skupinu husiček vdovek z ostravské zoo,“ uvedl ředitel zoo Jiří Ingr.
U jeřábů královských lze pozorovat menší pohlavní odlišnost, kdy samec je větší a má výraznější zbarvení. Dospělosti a výšky až jednoho metru dosahují tito afričtí ptáci asi po třech letech. V přírodě žijí ve větších skupinách a často společně nocují na větvích stromů. Jejich úbytek způsobuje ztráta přirozeného prostředí a jeho znečišťování.
Zajímavé je pozorovat jejich zásnubní tanec, kdy nejprve roztahují křídla a vyskakují, poté se vzájemně uklánějí.
Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977. Loni do ní zavítalo přes 171 tisíc návštěvníků, což je meziročně zhruba o 6000 méně. Rekordní byl rok 2019, kdy zoo navštívilo přes 195 tisíc lidí.