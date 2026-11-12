NSS zamítl stížnost ruského podnikatele Zorikova, zůstane na sankčním seznamu

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost ruského podnikatele Rostislava Zorikova, a potvrdil tak zákonnost jeho zařazení na český vnitrostátní sankční seznam. Zorikov se na seznam dostal kvůli vazbě na ruského zbrojaře Borise Obnosova, dlouholetého manažera státního holdingu KTRV a svého bývalého tchána. Rozhodnutí, na které dnes upozornil server iROZHLAS.cz, je dostupné v databázi soudu.
Hlavním důvodem pro zařazení na seznam nebyl samotný příbuzenský vztah, ale skutečnost, že z něj Zorikov měl majetkový prospěch, což podle NSS dokládá řada indicií. Justice popsala konkrétní obchodní operace, stejně jako nepoměr mezi deklarovanými příjmy a investicemi do nemovitostí a luxusních automobilů.
"Zjištění o mimořádném rozsahu stěžovatelova majetku ostře kontrastujícím s jeho deklarovanými příjmy poskytují další podklad pro závěr, že se důsledky popsané vazby promítly také do jeho osobního majetkového postavení," stojí v rozsudku, který připravil senát s předsedkyní Sylvou Šiškeovou.
Obnosov, Zorikov a jeho bývalá manželka se na český sankční seznam dostali v srpnu 2023. Vláda o nich rozhodovala na návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (tehdy Piráti), a to i na základě informací od ruských opozičníků.
"Ruský oligarcha, jenž stojí za výrobou raket, které zabíjejí nevinné Ukrajince, musí nést následky. Stejně jako ti, kteří si v Česku užívají luxusu za peníze z obchodu se smrtí," uvedl tehdy Lipavský na síti X.
Zařazení na sankční seznam znamená, že daný člověk má zákaz vstupu do Česka a pobytu v něm, dále znemožňuje finanční operace prostřednictvím českých subjektů a zmrazuje majetek v ČR. Pokud by se Zorikov ještě zdržoval na území Česka, měl by po rozhodnutí NSS zemi opustit. Redakce iROZHLAS.cz usilovala o vyjádření Zorikovova advokáta Adama Černého, podle webu ale nebral telefon, neodpověděl na SMS ani na e-mail.