Zachráněného jeskyňáře z Moravského krasu čeká operace, má zlomený kotník

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:42aktualizováno  10:56
Zraněného speleologa, kterého v neděli při velké záchranné akci vytáhli z jeskyně u Rudice v Moravském krasu, čeká v pondělí dopoledne operace. Muž má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný. Muže záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Brno poté, kdy jej hasiči zhruba po 21 hodinách dostali z běžně nepřístupné jeskyně na povrch.

„Muž bude dnes dopoledne operován na Klinice úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Zranění není vážné, má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

VIDEO: Náročná cesta ke zraněnému jeskyňáři. Hasiči ukázali animaci zásahu

Jeskyni se v sobotu vydali prozkoumávat tři jeskyňáři, jeden z nich se ale zranil. V jeskynním systému zůstal odhadem v 50 až 70metrové hloubce, od vstupu byl 250 až 300 metrů.

Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku. (11. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
Podle hasičů šlo v České republice o ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby. Trval podle nich přes 20 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.

„Předcházely jí hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ sdělili na sociální síti X.

Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Speleozáchranář a hasič Jiří Buček novinářům na místě řekl, že zásah byl relativně náročný z toho důvodu, že jeskyně byla úzká a už první tým, který se stará o zraněného člověka, musel překonat úzké prostory, a to i s vybavením, kterého není málo.

Následně začaly skupiny střelmistrů rozšiřovat jeskyni od vchodu, aby ti, co do jeskyně vcházejí, už mohli projít většími prostory. Nejužší část na ně čekala až na konci jeskyně. Zraněného ven transportovali především v postroji. Záchranáři mu po celou dobu poskytovali tepelný komfort.

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

Až na zlomeninu a bolest nohy byl zraněný dle všech přítomných celou dobu v pořádku, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. „Je mimo jiné maratonec, takže člověk velmi dobře odolný na stres i fyzickou zátěž,“ okomentoval jeden ze zasahujících jeskyňářů krátce po tom, co se jim podařilo speleologa z jeskyně vytáhnout. To dokazuje i fakt, že jim při transportu velmi pomáhal.

Hasiči také v pondělí zveřejnili animaci, která ukazuje, jak byla záchranná akce náročná.

Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupňů Celsia. Venku však bylo o víkendu podstatně chladněji, teploty se pohybovaly několik stupňů pod nulou.

V krasu je přes 1 100 jeskyní, z toho jen pět je jich běžně přístupných. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kam v posledních letech zavítá kolem 200 tisíc lidí ročně. Kromě pětice přístupných jeskyní v krasu mohou lidé po dohodě navštívit i několik dalších neupravených jeskyní.

Některé jeskyně se dají navštívit volně, do dalších je ale vstup zakrytý a mohou do nich právě jen jeskyňáři, kteří v některých z nich bádají.

