Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Karolína Kučerová
  17:02aktualizováno  17:02
V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je pětačtyřicetiletý Václav Adamec, ajťák a ve volném čase jeskyňář, po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. Jeho záchranu sledovala o víkendu celá země.

Myšlenka, že by se z jeskyně nemusel vrátit, jej ani na sekundu nenapadla. „Celou dobu se řešilo jen to, kdy mě vytáhnou. Měl jsem dole skvělou společnost, jídlo, dobrý vzduch i zdravotnickou péči. A neskutečné bylo vidět, jak všichni spolupracují. Nebýt té zlomené nohy a faktu, že já jsem ten zraněný, byl to vlastně skvělý zážitek,“ líčí se smíchem Adamec, který se speleologii věnuje už dvě dekády.

Už ve čtvrtek by mohl zamířit z Fakultní nemocnice v Brně domů za rodinou, zotavení zabere asi tři měsíce.

Komentáře lidí, kteří mi přáli, abych dole zůstal, mě ale překvapily. Přišly mi dokonce i nějaké osobní negativní zprávy. To pro mě bylo docela těžké.

Opravdu jste neměl žádné obavy?
Co se mě týče, tak ne. Chvíli jsem ale myslel, že je to jen sen a probudím se. To se samozřejmě nestalo. Jakožto maratonec jsem však zvyklý na dlouhé zážitky a spoustu hodin vyčerpání, což mi hodně psychicky pomohlo. A ani mi nepřišlo, že to vlastně trvalo tak dlouho. Čas v jeskyni totiž vnímáte trochu jinak, hodina je někdy pocitově jen několik minut. Bál jsem se akorát toho, aby se kvůli mně nezranil nikdo další, třeba střelmistři. Není to vůbec jednoduchá aktivita a oni navíc hodně spěchali. Kdyby se někomu něco stalo, vyčítal bych si to do konce života.

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá republika. Nyní je pětačtyřicetiletý ajťák a ve volném čase jeskyňář po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. (14. ledna 2026)
Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku (11. ledna 2026)
Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá republika. Nyní je pětačtyřicetiletý ajťák a ve volném čase jeskyňář po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. (14. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
31 fotografií

Proč jste vlastně do jeskyně s dalšími dvěma kolegy zamířil?
Byla to úplně běžná pracovní činnost, kterých jsou stovky za rok. Využili jsme toho, že byly velké rozdíly teplot na povrchu a v podzemí, a chtěli jsme udělat zkoušky, jestli někde proudí vzduch. A také jsme měli odklidit nějaký materiál, který se v jeskyni nechal z předchozích průzkumů. Takže takový normální den, ale úplně se to nepovedlo.

Kvůli zlomené noze. Jak jste se zranil?
Poté, co jsme prolezli ty nejsložitější části, mi na tom nejjednodušším úseku na svahu ujela noha. Nedělal jsem tedy nic komplikovaného, jen jsem blbě došlápl. V ten moment jsem cítil, jak o sebe jedou kosti, a bylo mi jasné, že nahoru to bude složitější.

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

Jak jste reagoval?
Prakticky od začátku byl klid a nikdo nepanikařil. Přece jen máme na takové situace výcvik. Jako první se zajišťoval můj tepelný komfort pomocí izotermické fólie a nějaké polohování, abych na tom místě mohl zůstat co nejdéle. Měli jsme připravené i jídlo. Můj kamarád šel nahoru a další mi šel naproti. Ten byl navíc zdravotník, takže byl komplet vybavený. Mohli jsme tepelný komfort vyřešit ještě lépe a také mi byl schopný podat léky, aby tu bolest trochu utlumil. Nešlo jich však podat tolik, nemohl jsem být kompletně utlumený, protože bylo třeba, abych nějakými místy prolezl sám.

Právě vaši pomoc a aktivitu při transportu mnoho jeskyňářů, kteří se na záchraně podíleli, chválilo. Jaké to bylo z vašeho pohledu?
Je pravda, že tam bylo pár úseků, které jsem musel prolézt sám, protože byly velmi úzké. Díky tomu, že zranění nebylo tak hrozné a nohu jsem měl dobře izolovanou, jsem byl schopen s ní i nějak manipulovat. A věřím, že se projevila i fyzička z maratonů. Největší část práce každopádně odvedli kluci. Připravili všechny cesty a bylo předem dané, kudy a jak půjdu – tedy jestli hlavou dolů, dozadu nebo dopředu. Ostatní ze sebe dělali živé mosty, přetahovali si mě přes sebe, zkrátka si mě podávali jako ošatku. Každého půl metru byl někdo. Nejhorší pro mě byla závěrečná část, kdy jsem nijak pomáhat nemohl.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak to snášela vaše rodina?
Já jsem původně nechtěl, aby ji nikdo kontaktoval, dokud nevylezu. To se ale samozřejmě nepodařilo. Přijeli na místo a já až do konce nevěděl, že tam jsou. Vzali to každopádně asi dobře, měli dostatek času na vstřebání. Takže manželku asi za těch pár hodin přešlo, že by mě zmlátila hned u východu. Vzali to suprově. Syn byl samozřejmě rozklepaný, ale byl v pohodě.

Jak moc velké ponětí o tom, co se nahoře odehrává, jste měl?
Dokud nepřišel první tým se stanem, neměli jsme spojení s povrchem. Ale bylo mi jasné, že se nahoře odehraje standardní cirkus hasičů, policajtů a podobně. Jakmile jsme měli vysílačky, už jsme věděli, jaké činnosti se odehrávají a co se dále chystá. Úplně u všeho ale nebyla komunikace ideální, třeba vysílačky Nikola nějakou dobu nefungovaly. Co se technických záležitostí týče, byla ale komunikace v pořádku.

Nesměla se narušit stabilita, rizikem byly i zplodiny. Střelmistr líčí zásah v jeskyni

Překvapilo vás, že vaši situaci sledovala v podstatě celá republika?
Zjišťoval jsem to až zpětně. Bylo perfektní zjistit, že vám fandí celý národ. Komentáře lidí, kteří mi přáli, abych dole zůstal, mě ale překvapily. Přišly mi dokonce i nějaké osobní negativní zprávy. To pro mě bylo docela těžké.

Co byste vzkázal těm, kteří se na akci podíleli?
Jsem všem moc vděčný a děkuji jim. Každému jednotlivě, tedy všem bratrům a sestrám hasičům, speleozáchranářům, jeskyňářům a dalším. Zároveň se omlouvám za všechny modřiny, které jsem jim způsobil. Určitě jich není málo. Tahali mě v postroji přes hlavy a v podstatě jsem přes ně jel jak kamenný blok v Egyptě. Bylo skvělé je vidět při práci, ale zároveň zvláštní na to koukat z druhé strany. Pokud bych nebyl já ten zraněný, tak bych se pravděpodobně jakožto dobrovolný hasič a zároveň speleolog té záchrany účastnil.

Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Zažil jste nějakou podobnou akci v roli záchranáře?
Ne, naštěstí to není tak časté. Ale zrovna u této akce bych dokázal zastat nějakou menší roli jako nošení střeliva nebo baterek. Ta role zraněného nebyla nic moc.

Jak to výhledově vidíte s dalším bádáním v jeskyních?
Věřím, že mě tato zkušenost nijak neodradí. Doufám, že se do té jeskyně vrátím, abychom tam dodělali to, kvůli čemu jsme přišli. Chtěl bych začít co nejdřív, to je důležité pro zbavení se případného strachu. Hlavně se musím rozběhat, což bude asi trochu složitější.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu?

Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.

14. ledna 2026  18:56

Ochránci přírody rozšířili Sedmihorské mokřady v Českém ráji o další hektar

ilustrační snímek

O další hektar rozšířil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) cennou lokalitu Sedmihorské mokřady v Českém ráji. Na nákup pozemků přispěli dárci v kampani Místo...

14. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje bez konkrétního investora

ilustrační snímek

Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora. Na dnešním...

14. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Nové mělnické středisko podpoří děti i rodiny v náročných životních situacích

ilustrační snímek

Nové mělnické středisko výchovné péče podpoří děti, mládež i rodiny v náročných životních situacích, například s výchovnými problémy, rodinnými či školními...

14. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kandidátem na rektora jihlavské vysoké školy se stal znovu Zdeněk Horák

ilustrační snímek

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na rektora současného rektora Zdeňka Horáka. Rektorem pro další...

14. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Sčítače v Plzni odhalily oblibu cyklodopravy, chystají se nové stezky

ilustrační snímek

Statisíce průjezdů lidí na kolech a koloběžkách zaznamenaly za rok fungování dva automatické sčítače, které na frekventovaných stezkách v Plzni monitorují...

14. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Opavská škola bude mít nové dílny za 72 milionů, výuka začne v roce 2027

ilustrační snímek

Střední škola technická v Opavě bude mít nové dílny. V areálu školy je začal budovat Moravskoslezský kraj. Sloužit budou pro odborné vzdělávání budoucích...

14. ledna 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)

Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na...

14. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Z vloupání do zlatnictví v Turnově policie obvinila dva cizince

ilustrační snímek

Z vloupání do zlatnictví v Turnově na sklonku minulého roku policie obvinila dva cizince ve věku 28 a 51 let. Ukradli šperky za 100.000 korun, zhruba polovinu...

14. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.