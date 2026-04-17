Inspektoři se v úterý a ve středu při kontrolách na hraničním přechodu zaměřili hlavně na autobusy mířící z balkánských států přes české území dál na západ. „Šlo o akci navázanou na rakouské kontroly, protože část dopravců se snaží Rakousko objíždět právě přes Česko,“ vysvětlil ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman.
Inspektoři během dvou dnů zkontrolovali 19 autobusů. „Závady jsme zjistili u deseti z nich, což je vysoké číslo,“ poznamenal Bergman. Kromě technických nedostatků na vozech zjistili nedodržování pravidel povinných bezpečnostních přestávek.
Z problémových případů nejvíce vyčníval právě turecký autobus. Tři gruzínští šoféři se různě střídali v řízení. Jeden zrovna seděl za volantem autobusu, druhý mikrobusu a třetí odpočíval na sedadle spolujezdce. Tímto způsobem byli na cestě od úterních 11 hodin dopoledne do středečních pěti odpoledne, kdy je kvůli kontrole zastavili pracovníci INSID. Řidiči měli v plánu dojet až do Francie.
Při kontrole odhalili inspektoři výraznou korozi nosných částí autobusu a provizorní uchycení vzduchojemu brzdového systému, který držel na dvou plastových svazovacích páskách.
„Tohle může být maximálně nouzové řešení na krátké dojetí, v tomto případě ale o nouzový stav nešlo,“ upozornil Bergman s tím, že běžně má být vzduchojem upevněn pomocí dvou kovových pásek.
Inspektoři tureckému autobusu zakázali další jízdu, odebrali mu registrační značky a odtáhli jej. Dopravce musí zaplatit kauci, cestující byli nuceni přestoupit do náhradního autobusu s kosovskou registrační značkou.
V případě mikrobusu byl problémem starý typ tachografu. Také u něj stanovili pracovníci INSID kauci.
Inspektoři se při kontrolách na dálnicích zaměřují nejen na kamiony, čím dál více svou pozornost směřují také na autobusy. Letos už jich zkontrolovali bezmála pět stovek. Mají pravomoc vozy zastavovat, provádět technické kontroly, kontrolovat dodržování přestávek řidičů a odhalovat manipulace s tachografy. Kontroly jsou schopní provádět bez asistence policie či celní správy.