Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

Karolína Kučerová
  11:02aktualizováno  11:02
Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však nejspíš změní majitele. Stát se jej chce zbavit a město, které o jeho získání usiluje, může přijít zkrátka.
K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek | foto: Radek Miča, MAFRA

Kozí hrádek v Mikulově z letadla
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
7 fotografií

Radnice dlouhodobě usiluje o koupi z rukou státu, ten však začátkem prosince na apely z městečka poblíž Pálavy nedal a vypsal veřejnou aukci na 16. až 18. prosince. V takovém případě je možné hrádek prodat komukoliv, kdo splní podmínky. Vyvolávací cena byla stanovena na zhruba 2,7 milionu korun.

„Je to velmi nestandardní jednání a nesouhlasíme s tímto postupem. Zastupitelstvo na středečním zasedání rozhodlo, že podnikneme příslušné právní kroky,“ vyjádřila se v týdnu starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO).

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
7 fotografií

V pátek večer Mikulov na Facebooku informoval, že je aukce v oznámený termín zrušená. „Stalo se tak na základě žaloby na určení vlastnického práva, kterou město podalo,“ sdělila radnice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má Kozí hrádek ve správě, prý vyčká na ukončení soudního sporu a poté stanoví další postup.

Nejde jen o dominantu z pohlednice, zní z radnice

Stát už letos v únoru oznámil, že bude chtít pro Kozí hrádek získat nového majitele. Mikulov se tehdy přihlásil jako jediný zájemce. „Přišlo nám to logické i z důvodu, že v současné době rekonstruujeme návrší hrádku,“ podotkl mluvčí města Jan Šmikmátor s tím, že se jedná o největší investici roku za desítky milionů. Cílem oprav je zvýšení bezpečnosti, komfortu pro návštěvníky a posílení odolnosti lokality vůči erozi a extrémnímu počasí.

Jenže ÚZSVM nakonec došel k závěru, že město má nárok na přímý převod jen u některých částí parcel. „Konkrétně u té, která se týká revitalizace. Ta tedy městu bude převedena. Ke zbývající části pozemku nárok shledán nebyl, neboť u ní nebyly splněny podmínky. Z toho důvodu chceme zbytek parcel prodat skrz transparentní výběrové řízení formou aukce,“ vysvětlovala iDNES.cz ještě před pátečním zrušením aukce mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Zastupitelé Mikulova se bojí, aby dražbou památka nepadla do špatných rukou. Shodují se na tom, že představuje neoddělitelnou součást města. „Pro nás ‚Kozák‘ není jen dominantou z pohlednice. Je to místo, které k Mikulovu prostě patří. Proto dává smysl udělat maximum, aby zůstal ve vlastnictví státu nebo města,“ prohlásila místostarostka města Petra Korlaar (STAN).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

14. prosince 2025

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku...

14. prosince 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Lukova na Znojemsku odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren. Hlasování se zúčastnilo téměř 67 procent oprávněných obyvatel, z 226...

14. prosince 2025,  aktualizováno 

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Keramik, který staví kachlová kamna: Každá jsou životním příběhem, vypráví

Martin Hadrava vyzdvihuje u kamen i jejich skvělou výhřevnost. Stačí v nich...

Patnáct let u kamen a pořád s jiskrou v očích – tak působí Martin Hadrava z Klikova na Třeboňsku, který se zamiloval do kachlových pecí a nakonec i do samotného stavění kamen. Původní profesí je však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Jaro plné novinek i velkých návratů. Premiérová sezona TV Nova a Oneplay rozhodně nebude nudit

Z O2 TV a Voyo je Oneplay

Televizní skupina Nova a streamovací služba Oneplay vstupují do jara s nejpestřejší nabídkou posledních let. Diváky čeká řada velkolepých návratů, premiér i originálních projektů. Od odvážných...

14. prosince 2025

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

14. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  10:55

Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Po více než roce od uzavření architektonické soutěže schválili přibyslavští radní vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí. Během té doby se nemohli shodnout, zda podle něho skutečně postupovat, či...

14. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion...

14. prosince 2025  10:12

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Rudou věž smrti povede k záchraně a oživení nový správce Dominik Jandl

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Národní památkový ústav vybral správce kulturní památky Rudá věž smrti v Ostrově. Obnovu připomínky uranových lágrů v Jáchymově bude spravovat Dominik Jandl. I když pracuje už od 8. prosince,...

14. prosince 2025  9:02

Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny...

Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak stala jedním z klíčových momentů pro e-shopy i dopravce. Každý zákazník i prodejce řeší stále...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.