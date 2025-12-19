Ohňostroj má přednost, řeklo město. A zrušilo záchytnou stanici pro psy

Autor: mos
  11:32
Svérázným způsobem obešli v Kyjově na Hodonínsku nové předpisy, které od prosince zpřísnily pravidla odpalování rachejtlí. Kvůli novoročnímu ohňostroji na náměstí tamní politici zrušili stanici pro odchycené psy u služebny městské policie. Část centra se tak tímto krokem stala volnou zónou pro odpalování pyrotechniky.

Podle místostarosty Kyjova Daniela Čmelíka (nez.) uspořádala radnice setkání s místními, na kterém byla většina přítomných pro to, aby město ohňostroj zorganizovalo.

Na zasedání zastupitelů, kde se o akci vedla debata, však následně přiznal, že na zmíněné projednání dorazila jen asi třicítka lidí. „Mohl ale přijít kdokoliv,“ sdělil.

Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě

Někteří zastupitelé i občané však poukazovali na to, že s ohňostrojem v centru města pod záštitou radnice mnozí nepočítali, protože zkrátka v mapě zón, kde od prosince není možné rachejtle odpalovat, je kyjovské Masarykovo náměstí kompletně zakázaným místem.

Přesto tam ale ohňostroj bude. Vedení města, v jehož čele stojí šéf Svazu měst a obcí České republiky František Lukl (nez.), totiž podle Čmelíka rozhodlo, že se zruší záchytná stanice pro psy u budovy úřadu, kde zároveň sídlí městská policie.

Právě kvůli ní byla polovina náměstí v zakázané zóně. „Tam dneska fakticky žádný útulek není,“ poznamenal místostarosta.

Mají města pořádat ohňostroje?

Jak přiblížil velitel kyjovské městské policie Lubomír Plachý, naposledy psa místní strážníci odchytli letos v srpnu, několik měsíců jsou tak už kotce prázdné. „Pokud bychom nyní psa chytili, odvezli bychom ho přímo do útulku do Bzence,“ doplnil.

Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám

Podle místostarosty to není jen snaha zlegalizovat městský ohňostroj, ale i odpalování petard místními, kteří na to byli roky zvyklí. Poukazuje v té souvislosti rovněž na problematickou vymahatelnost. „Byla to reakce na tento nový zákon,“ přiznal však na rovinu.

Čmelík navíc nevylučuje, že se záchytná stanice pro psy opět obnoví. Záleží na tom, jestli zastupitelé Kyjova zpřísní stávající vyhlášku a zakážou požívání pyrotechniky na celém území města po celý rok.

„Pokud to tak bude, záchytnou stanici obnovíme ve stejném místě. Pokud ne, přesuneme ji nejspíš do areálu technických služeb, který je mimo centrum,“ dodal.

