ZŠ a MŠ Pastviny v Brně-Komín splyne se dvěma školkami, z opozice zní kritika

Základní a mateřská škola Pastviny v Brně-Komíně od 1. ledna 2027 splyne s mateřskými školami Absolonova a Řezáčova. Radní Brna schválili návrh městské části na svém posledním zasedání, řekla ČTK radní pro školství Irena Matonohová (STAN). Zatímco starostka Komína Milada Blatná (Zelení) považuje spojení škol formou splynutí za transparentní a spravedlivé řešení s cílem podpořit kvalitní vzdělávání, opoziční zastupitelce Kateřině Jarošové (Brnoklidem) chybí analýza přínosů a za splynutím vidí i snahu zbavit funkce ředitelku základní školy, řekla ČTK.
Splynutí škol souvisí podle Blatné s novelou školského zákona, která ukládá obcím s více školami slučovat ty, které nemají alespoň jednou za poslední tři roky k 30. září nejméně 180 dětí. "Naše dvě mateřské školy nedají dohromady 180 dětí, stejně by k tomu spojení muselo dojít," řekla Blatná. Radnice podle ní zvažovala i sloučení škol, kdy se pod jednu organizaci začlení ty ostatní, nakonec však dospěla ke splynutí a vzniku nové organizace. "Protože žádná škola se nemůže cítit, že by byla nějakým způsobem upozaděna. Vzniká jedna poměrně silná instituce," uvedla starostka.
Se vznikem nové organizace zaniknou místa všech současných ředitelek, nové vedení vzejde z výběrového řízení. Zastupitelka Jarošová za splynutím spatřuje další snahu, jak zbavit funkce ředitelku ZŠ a MŠ Pastviny Gabrielu Kuběnovou. Městská část ji chtěla z funkce odvolat loni kvůli údajným chybám v hospodaření. Brněnští radní však letos v květnu rozhodli o jejím setrvání ve funkci. "V podstatě všechny mají možnost se přihlásit do nového konkurzního řízení," řekla Blatná. Vyjádření Kuběnové ČTK shání.
Nová organizace vznikne od 1. ledna 2027. Starostka termín odůvodnila tím, že je potřeba dokončit hospodářský rok. Podle Jarošové však tento termín naruší učební plány, které si pedagogové připravují na celý rok. "Naši pedagogové jsou profesionální, nemá to žádný dopad na žáky nebo na děti, provoz běží úplně normálně dál," uvedla Blatná.
Stejně tak starostka věří, že splynutí přinese kvalitnější výuku nebo i úspory, neboť samosprávy musí od letošního roku financovat nepedagogické pracovníky.
Spojování čeká i další školy v Brně, většina městských částí k němu však dle radní Matonohové přistoupí až po volbách. Jarošová podotkla, že spojení škol v Komíně měla radnice nechat také na novém vedení.