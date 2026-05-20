ZŠ Chalabalova v Brně-Kohoutovicích nabídne dětem obědy formou švédských stolů

Děti ze základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích si od nového školního roku budou moct vybírat obědy ze švédského stolu, oznámil dnes v tiskové zprávě místostarosta městské části pro školství Michal Velička (ODS). Součástí nabídky budou kromě hlavního jídla také saláty či ovoce. Cílem je podle místostarosty omezit plýtvání jídlem.
"Dobře najedené dítě se lépe učí. I proto chceme posouvat naše školy dopředu nejen ve výuce, ale i v tom, jak děti přistupují ke stravování. Nejde jen o nový způsob vydávání obědů. Školní jídelna se stává součástí vzdělávání a místem, kde se děti učí samostatnosti, odpovědnosti a zdravému životnímu stylu," uvedl Velička (ODS).
Koncept je založený na tom, že si děti samy vybírají, co a v jakém množství si naberou. Zavedení nové formy stravování opírá škola o data, která ukazují, že bufetový způsob výdeje obědů dokáže snížit množství vyhozeného jídla o 20 až 30 procent, protože si děti většinou naberou jen tolik, kolik skuteční snědí. Širší nabídka ovoce, zeleniny nebo zdravějších variant jídla může pozitivně ovlivnit jejich jídelníček.
Inspirací se pro Kohoutovice stala například základní škola v Boršicích u Uherského Hradiště nebo Waldorfská škola ve Znojmě. V příštím roce si oběd formou švédského stolu budou moct podle Veličky vybírat i děti na základní škole Pavlovská.