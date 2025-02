ZŠ TGM v Blansku nadále povede současná ředitelka

Dosavadnímu řediteli Pavlu Nezvalovi skončilo funkční období 31. července 2024. Město už v únoru 2024 vyhlásilo plošně na všech základních a mateřských školách konkurzy na nové ředitele.

V prvním konkurzním řízení loni v červnu ale rada žádného z uchazečů přihlášených na ZŠ TGM nevybrala. Radní proto jmenovali do funkce ředitelky od 1. srpna 2024 Magdu Vinickou, která na škole do té doby působila jako zástupkyně ředitele.

Nového ředitele ZŠ TGM se nepodařilo loni vybrat ani v druhém konkurzním řízení. Proto rada v polovině loňského října rozhodla o vyhlášení v pořadí už třetího konkurzu. Do něj se přihlásili tři zájemci. Konkurz proběhl na začátku února 2025.

V mezičase ovšem bývalý ředitel ZŠ TGM Pavel Nezval podal žalobu k Okresnímu soudu v Blansku na neplatnost svého odvolání z funkce. Okresní soud v Blansku bývalému řediteli vyhověl, věcí se ale nyní bude zabývat Krajský soud v Brně. Město se k němu odvolalo poté, co letos v lednu obdrželo písemný rozsudek.

Blanenský okresní soud podle města nezohlednil všechny důkazy, soudkyně se opírala pouze o článek zveřejněný v právním časopisu, v potaz nevzala vyjádření Ministerstva školství a další podklady dodané městem, podle kterých nelze odvolání Nezvala z funkce považovat za neplatné.

„V zájmu zklidnění a stabilizace situace ve škole jsme se rozhodli nejmenovat žádného z uchazečů přihlášených do posledního konkurzního řízení. Nechceme dosazovat nového ředitele, dokud nebude vyřešen soudní spor s bývalým ředitelem ZŠ TGM, který u soudu napadl své odvolání z funkce. Soudní spor se rozběhl po vyhlášení třetího konkurzu a nyní čekáme na jednání na krajském soudě. Navíc v den konání konkurzu nám zástupkyně pedagogického sboru ZŠ TGM, která byla členkou konkurzní komise, předala žádost většiny zaměstnanců školy, aby vedení města prozatím nového ředitele nevybíralo. Současná paní ředitelka mi osobně potvrdila, že je připravena i nadále školu vést až do vydání pravomocného rozhodnutí soudu,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová, která má v gesci školství.

„ZŠ TGM pod vedením paní Vinické funguje naprosto bez problémů. Normálně běží výuka i všechny mimoškolní aktivity. Od nového školního roku se na této škole dokonce chystá zřízení logopedické třídy. Věřím, že soud potvrdí platnost odvolání bývalého ředitele. Přesto, dosadit v této chvíli nového ředitele by nebylo vhodné kvůli atmosféře ve škole, nebylo by to fér ani vůči uchazečům o tuto pozici,“ doplnila místostarostka.