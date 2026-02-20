Na nález ani metr a půl vysoké plastiky s ženou a dítětem na podstavci upozornil jako první Český rozhlas Brno, jemuž tuto informaci potvrdil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS).
„Naši kurátoři ji neměli zaevidovanou ve sbírkách, takže jsme původně řekli, že u nás není. Jenže depozitář využívá jako sklad i odbor správy majetku brněnského magistrátu,“ přiblížil iDNES.cz Šolc, jak se mohlo stát, že v jejich prostorách oficiálně není, ale ve skutečnosti je.
|
Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion
Podle něj socha neměla žádné evidenční číslo v nějaké databázi, pravděpodobně si její umístění do skladu při vyklízení vily před patnácti lety nijak nepoznačili ani na magistrátu, takže se na ni časem jednoduše zapomnělo. „Na to, že se tam socha nachází, nás upozornil správce depozitáře,“ doplnil Šolc.
Jak to bude s milionovou odměnou?
O milion korun jako odměnu pro nálezce, kterou rodina vyhlásila, však nebude bohatší ani správce, ani muzeum, ani magistrát. „Myslím si, že je důležité, že jsme přiznali, že je celou dobu u nás. Lepší bude, když peníze využije rodina na něco jiného, nepovažoval bych ani za etické si peníze brát,“ sdělil Šolc.
Stěžejní podle něj je, že je socha v pořádku, nikdo neukradl, nerozbil a bude možné ji představit veřejnosti. Kdy se tak stane, zatím není jasné.
„S potomky rodiny ladíme cestu do Brna, měli by dorazit v nejbližší době. Sochu chtějí vidět ještě i právě na původním místě v depozitáři,“ dodal krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je s rodinou v kontaktu a rok s ní po soše neúspěšně pátral.