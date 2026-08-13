Dvouletá dívka se ztratila v kukuřičném poli, pátrací vrtulník ji rozplakal

„Do pátrání se okamžitě zapojili desítky policistů, hasiči, dobrovolníci i policejní vrtulník,“ vyjmenovala policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Když po chvíli dívka zaslechla hluk vrtulníku kroužícího nad polem, vylekala se a začala brečet. Sice tak v tu chvíli měla ještě větší strach, než jen kvůli tomu, že není s babičkou, ale pátrače pomohla nasměrovat, odkud se vzlykot ozývá.
„Krátce před osmou hodinou večer se podařilo malou princeznu v kukuřičném poli najít a předat v pořádku rodičům,“ dodala Hrůzová k pondělnímu zásahu s tím, že pátrací akce trvala zhruba hodinu.