Ztracené houbařky před divočáky vylezly na strom. Do lesa už nikdy, říká jedna

Ženy v doprovodu příbuzného jedné z nich vyrazily za houbami v neděli po obědě poblíž Koryčan, které se nacházejí na kraji pohoří Chřiby na hranicích Vyškovska, Hodonínska a Kroměřížska. Muž se však dvojici v lese ztratil, a protože neměl mobilní telefon, zkusil ženy kontaktovat jen voláním a troubením, což se mu nepovedlo.

Houbařky poté bloudily lesem několik hodin, přičemž podle údajů jedné z nich nachodily úctyhodných 42 tisíc kroků.

„S příchodem soumraku ženám byla nejen zima, ale bály se i divokých prasat. Vylezly proto na vyvrácený strom a kontaktovaly tísňovou linku policie,“ informovala policejní mluvčí Petra Ledabylová.

Ženy v nouzi zachránilo, že jedna z nich měla nabitý chytrý telefon s takzvanou funkcí AML, která pomáhá s přesností až na 30 metrů lokalizovat volajícího na tísňovou linku pomocí GPS souřadnic odeslaných přímo z mobilu.

„Mladé houbařky tak policejní hlídka v nepřehledném a rozbahněném terénu vypátrala již do necelé hodiny od oznámení. Policisté obě prochladlé ženy bezpečně dostali z lesa a předali rodině,“ sdělila Ledabylová. Jedna z žen při záchraně prohlásila, že do lesa už do smrti nepůjde.